Personajul din Las Fierbinți care nu trebuia să existe. Acum e iubit de milioane de români. ”Nu făcea parte din gașca noastră”

Rolul din Las Fierbinți care nu apărea în scenariul inițial. În prezent, este adorat de milioane de telespectatori. Scenaristul care a creat producția iubită de la Pro TV a povestit că unul dintre personaje nu era în planurile sale.

Dramaturgul Mimi Brănescu a povestit că Dorel, interpretat de actorul Mihai Rait, nu făcea parte din ideile sale. Fostul finalist de la Românii au talent nu vorbea în primele sezoane, fiind mai degrabă non-verbal.

Abia în al treilea sezon artistul de la Pro TV a realizat care este treaba cu personajul său, care a și început să vorbească. Totul s-a petrecut după un accident de mașină-pieton, pieton-mașină și de acolo rolul său a crescut foarte mult.

„Dorel nu făcea parte din gașca noastră, dar Dorel este peste tot. La două sate este un Dorel”, a explicat Mimi Brănescu în podcast-ul Altceva cu Adrian Artene despre serialul Las Fierbinți, scrie .

Las Fierbinți, un serial care i-a cucerit pe telespectatori

Mimi Brănescu a dezvăluit că personajele sale au fost inspirate din copilăria pe care a petrecut-o într-un sat românesc. Regizorul a lucrat enorm la rolurile actorilor din serialul Las Fierbinți, care i-a cucerit pe telespectatorii români.

„I-am îmbunătățit. Nu am vrut să râd de ei. Am încercat să-i «salvez». De fapt, am încercat să-i înțeleg de ce făceau ce făceau, de ce erau așa. Nu este asemănarea 100%.

Sunt lucruri plecate de acolo, dar încercam să înțeleg de ce un sătean se îmbăta seară de seară. Spre exemplu, Celentano de la mine din sat nu e cel din serial. Acela nici nu bea, nu e un bețivan.

Bea și el ca toți oamenii, dar m-am gândit că ar merge așa. Am o relație foarte corectă cu personajele. Nu mă bântuie, nici eu pe ele! Avem nevoie, ne închiriem, rezolvăm ce avem de rezolvat și le las în lumea lor.

Nu umblu cu personajele în cap”, a mai spus creatorul producției de la Pro TV, mai arată sursa citată. Regizorul serialului este extrem de apreciat pentru munca pe care o depune de mai bine de 10 ani la peliculă.