Pescobar își deschide afacere la Londra! Mitică Dragomir face analiza afacerilor tari: “Gata, se deschide și Caelia”

După succesul înregistrat pe piața internă, cunoscutul Pescobar se extinde și internațional și deschide un restaurant într-o capitală puternică a lumii: Londra. Luni, la MAX Profețiile lui Mitică, Dumitru Dragomir a avut numai cuvinte de laudă despre afacerist.

Pescobar își deschide afacere la Londra! Mitică Dragomir: ”Are minte multă”

Paul Nicolau, cunoscut sub numele de ”Pescobar”, , se extinde și pe piața internațională. Chiar el a postat, recent, pe platformele de socializare, un clip în care recunoaște că intenționează să deschidă un restaurant la Londra.

Dumitru Dragomir, apropiat al acestuia, are numai cuvinte de laudă despre afacerist. Îl consideră un tip foarte norocos, dar și cu extrem de multă minte și pricepere.

”Pescobar a avut noroc. A călcat în noroc când era mic. Și cu stângul, și cu dreptul. S-a umplut de noroc. E și băiat deștept. Are minte multă. Acum face bani mulți din publicitate. Știi câți bani face? Sute de mii de euro.

Nu ai văzut ce e la restaurantul lui la mare? Du-te la mare să vezi. Are 500 – 600 de persoane o dată la o masă. În același timp. Nu găsești masă, e cu programări”, afirmă Dragomir, la MAX Profețiile lui Mitică.

Dumitru Dragomir, veste excelentă pentru cei aflați pe litoral: “Gata, se deschide și Caelia”

În emisiunea de luni de pe FANATIK.RO, Dragomir a mai trecut în revistă o afacere tare care stă să debuteze în țara noastră. Mitică spune că, în sfârșit, după luni de așteptare, .

Totul se va petrece în perioada sărbătorii de Sfânta Maria. Dragomir are și o undă de regret și spune că, în acest sezon, turiștii se vor bucura doar de 15 zile de această plajă ”minune”.

”Cea mai tare e asta. Mâine seară (n.r. marți) îi dă drumul la Caelia. Bă, fraților, e una din minunile lumii. Au vrut să-i pună piedici. Nu l-au lăsat până acum să deschidă. Ai mai pomenit așa ceva? De la 1 mai.

Păi, mai, iunie, iulie, august. Trei luni jumate. Și i-a dat acum ca să-și bată joc de el, 15 zile. Ce să facă? Că până află lumea… Acum, de Sf. Maria, va afla lumea că nu ai unde să te duci mai bine ca aici.

Are lumea unde să se ducă. M-au sunat prietenii: ‘nea Mitică, mergem la Caelia?’ Are acum toate autorizațiile, are tot. M-a invitat și pe mine că miercuri e pentru toată lumea. Ca să fie de Sf. Maria.

Ăștia (n.r. patronii) sunt credincioși, la fel ca Gigi. Și patronul, și fiul său. Au urmărit. Puteau să dea de acum drumul două săptămâni drumul, dar au vrut de Sfânta Maria”, dezvăluie Mitică.

