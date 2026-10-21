Sport

Pescobar, suporter de lux pentru FCSB. Imaginile cu sponsorul din Ghencea care i-au înfuriat pe fani: „Forța, Steaua!”

Traian Terzian
21.10.2026 | 18:23
Pescobar suporter de lux pentru FCSB Imaginile cu sponsorul din Ghencea care iau infuriat pe fani Forta Steaua
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Pescobar, suporter de lux pentru FCSB în Europa League. Sursă foto: colaj Fanatik
Pescobar este unul dintre cei mai în vogă oameni de afaceri din România. Lanțul său de restaurante s-a asociat oficial cu clubul Steaua București, deși patronul a fost suporter pentru rivala FCSB.
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Pe numele său adevărat Paul Nicolau, Pescobar este în centrul atenției și nu datorită afacerilor sale, ci pentru semnarea unui parteneriat de sponsorizare cu echipa de volei Steaua București. Și asta la mai puțin de un an de când se afișa ca suporter FCSB.

Pescobar, suporter pentru FCSB într-o deplasare în Europa

Pe 6 noiembrie 2025, omul care a dezvoltat lanțul de restaurante ”Taverna Racilor” a mers în Elveția și a susținut formația FCSB în meciul pierdut, scor 1-3, în fața lui FC Basel, în etapa a 4-a a grupei de Europa League.

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Pescobar, care în copilărie a jucat fotbal la Dinamo, o altă rivală a celor de la Steaua, s-a filmat în mijlocul suporterilor FCSB sărbătorind golul formidabil prin care Darius Olaru egala scorul în partida de pe stadionul St. Jakob-Park.

Paul Nicolae s-a bucurat de reușita formației patronate de Gigi Becali, a cântat și a scandat alături de fanii ”roș-albaștrilor”. Videoclipul a fost apoi postat pe contul de Facebook Taverna Racilor.

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Fanii Stelei, deranjați de colaborarea cu Pescobar

În acest context a fost surprinzător anunțul făcut de clubul Steaua București privind colaborarea cu Pescobar. Mai exact, echipa de volei a ”militarilor” va fi sponsorizată de lanțul de restaurante deținut de omul de afaceri. Vestea nu a fost primită foarte bine de suporterii Stelei, care au criticat vehement această asociere. Mulți dintre ei au lăsat comentarii negative la anunțul făcut pe pagina de Facebook și au ironizat parteneriatul semnat de gruparea Armatei.

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”Urmează un parteneriat cu NORDIS?”, ”Un parteneriat cu TERASA OBOR când? Hai că se poate, nu-i greu..”, ”Doamne ferește”, ”Mâine anunțați că semnați și cu Becali imobiliare?” sau ”Se filma acum un an cum susține FCSB”, sunt câteva dintre comentariilor suporterilor deranjați de această colaborare.

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Cine este Pescobar

Paul Nicolau este proprietarul lanțului de restaurante cu fructe de mare și pește Taverna Racilor. Acesta deține mai multe locații în România, la București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Mamaia, dar și un local la Londra.

Pe lângă această afacere, Pescobar a deschis împreună cu fostul mare internațional român Adrian Mutu o școală de fotbal, iar de curând a semnat cu Pro TV și va realiza emisiunea ”Pe muchie de cuțit”.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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