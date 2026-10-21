Pescobar, suporter de lux pentru FCSB. Imaginile cu sponsorul din Ghencea care i-au înfuriat pe fani: „Forța, Steaua!”

ADVERTISEMENT

Pe numele său adevărat Paul Nicolau, Pescobar este în centrul atenției și nu datorită afacerilor sale, ci pentru semnarea unui parteneriat de sponsorizare cu echipa de volei Steaua București. Și asta la mai puțin de un an de când se afișa ca suporter FCSB.

Pescobar, suporter pentru FCSB într-o deplasare în Europa

Pe 6 noiembrie 2025, omul care a dezvoltat lanțul de restaurante ”Taverna Racilor” a mers în Elveția și a susținut formația FCSB în meciul pierdut, scor 1-3, în fața lui FC Basel, în etapa a 4-a a grupei de Europa League.

ADVERTISEMENT

Pescobar, care în copilărie a jucat fotbal la Dinamo, o altă rivală a celor de la Steaua, sărbătorind golul formidabil prin care Darius Olaru egala scorul în partida de pe stadionul St. Jakob-Park.

Paul Nicolae s-a bucurat de reușita formației patronate de Gigi Becali, a cântat și a scandat alături de fanii ”roș-albaștrilor”. Videoclipul a fost apoi postat pe contul de Facebook Taverna Racilor.

ADVERTISEMENT

Fanii Stelei, deranjați de colaborarea cu Pescobar

În acest context a fost surprinzător anunțul făcut de clubul Steaua București privind colaborarea cu Pescobar. Mai exact, . Vestea nu a fost primită foarte bine de suporterii Stelei, care au criticat vehement această asociere. Mulți dintre ei au lăsat comentarii negative la anunțul făcut pe pagina de Facebook și au ironizat parteneriatul semnat de gruparea Armatei.

ADVERTISEMENT

”Urmează un parteneriat cu NORDIS?”, ”Un parteneriat cu TERASA OBOR când? Hai că se poate, nu-i greu..”, ”Doamne ferește”, ”Mâine anunțați că semnați și cu Becali imobiliare?” sau ”Se filma acum un an cum susține FCSB”, sunt câteva dintre comentariilor suporterilor deranjați de această colaborare.

ADVERTISEMENT

Cine este Pescobar

Paul Nicolau este proprietarul lanțului de restaurante cu fructe de mare și pește Taverna Racilor. Acesta deține mai multe locații în România, la București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Mamaia, dar și un local la Londra.

Pe lângă această afacere, Pescobar a deschis împreună cu fostul mare internațional român Adrian Mutu o școală de fotbal, iar de curând a semnat cu Pro TV și va realiza emisiunea ”Pe muchie de cuțit”.