Pescobar, sponsor principal pentru Miriam Bulgaru! Paul Nicolau îi oferă o sumă uriașă anual tenismenei

30k euro pe an din partea mea ! Miriam Bulgaru castigatoarea Turneului WTA Țiriac Foundation Trophy de la Bucuresti a urcat in clasament datorita reusitei pana pe locul 175 ❤️🇷🇴🤗! La doar 25 de ani prin forte proprii fara nici un sponsor privat ! Eu ii voi oferi deoarece cred in ea 30k euro pe an prin contract de sponsorizare si sunt 100% sigur ca in cateva luni va ajunge in primele 100 jucatoare de tenis din lume!