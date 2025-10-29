“Peste 1 miliard euro!” Cât valorează, de fapt, Catedrala Neamului și câți bani s-au cheltuit pentru construcția sa

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a dezvăluit în exclusivitate în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ motivul pentru care nu a fost prezent la inaugurarea Catedralei Neamului. De asemenea, afaceristul a dezvăluit cât ar costa, de fapt, construcția bisericii.

Cât valorează, de fapt, Catedrala Neamului. Răspunsul lui Mitică Dragomir

Mitică Dragomir este de părere că valoarea reală a Catedralei depășește cu mult cifrele vehiculate oficial. Dacă în spațiul public se vorbește despre aproximativ 300 de milioane de euro, fostul șef al LPF spune că investiția totală nu are cum să fie sub un miliard de euro.

ADVERTISEMENT

Potrivit acestuia, numai terenul pe care ar trece de 100 de milioane de euro. În plus, materialele folosite ar fi ajuns la cel puțin jumătate de miliard, iar la acestea se adaugă manopera pentru picturi, decorațiuni și lucrările atât de complicate de realizat. Acesta a amintit în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ până și de clopotul principal, care este cel mai mare din lume, pe care îl evaluează la 100 de milioane de euro.

„Categoric, nu e sub un miliard, fac pariu pe cât vrei. Păi gândește-te că manopera aia ca să faci minunile alea, picturile… Vai de mine și de mine, câți bani costă, frate! Să stai agățat pe tavane cu lunile, cu anii… E tare. (…) Clopotele au 30 de tone.

ADVERTISEMENT

Ce părere are Mitică Dragomir despre Catedrala Neamului: „E ceva unic în lume”

Păi clopotul ăla, ăla costă 100 de milioane. N-ai cum să o faci (construcția catedralei n.r.) sub un miliard, fac pariu pe cât vrei. Eu zic că investiția este un miliard și 30.000 de lei”, a declarat Dumitru Dragomir, contrazicând total prețurile anunțate de oficialii Bisericii Ortodoxe Române.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir a mai declarat în cadrul emisiunii că nu este de acord cu toate contestațiile și criticile adresate acestei Fiind „ceva unic în lume”, cea mai mare catedrală de pe toată planeta, doar cine este „plin de răutate” ar putea critica o asemenea realizare, spune afaceristul. „Numai dacă ești bolnav mintal, dacă ești bolnav de răutate contești așa ceva. E ceva care rămâne peste mii de ani, mă. Și e unic în lume”, a punctat fostul șef al LPF.