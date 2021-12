Peste 10.000 de firme din România şi-au suspendat activitatea în 2021. Care sunt cele mai afectate domenii

Restricțiile și situația pandemică continuă să afecteze viețiele românilor. Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea a fost de 10.355 în primele zece luni din 2021.

Conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), se remarcă o creştere cu 15,34% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Cele mai multe care şi-au suspendat activitatea în perioada ianuarie – octombrie 2021 au fost din , respectiv 1.043 (în creştere cu 12,39% faţă de aceeaşi perioadă din 2020), potrivit, citat de Agerpres.

10.355 de firme şi-au suspendat activitatea anul acesta. Cele mai afectate județe

Capitala este urmată de judeţele Cluj, cu 532 firme suspendate (în scădere cu 4,49%), Bihor – 452 firme (+8,92%) şi Iaşi – 417 (+12,10%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele:

Ialomiţa – 63 (în creştere cu 70,27% faţă de ianuarie-octombrie 2020)

Alba – 75 (-60,53%)

Caraş-Severin – 92 (+2,22%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în judeţele Mehedinţi (plus 85,51%), Gorj (plus 77,97%) şi Suceava (plus 72,78%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în Alba (minus 60,53%), Satu Mare (minus 9,49%) şi Harghita (minus 6,59%), potrivit sursei citate.

Cele mai afectate domenii în funcție de numărul companiilor care și-au întrerupt activitatea

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 2.940 (+19,37%), alte activităţi de servicii – 1.161 suspendări (+22,21%) şi în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 809 suspendări (+12,67%), conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC)

În luna octombrie au fost consemnate 1.257 suspendări de firme, cele mai multe în Bucureşti (111) şi în judeţele Cluj (71), Argeş (68) şi Braşov (58).

În prima parte a anului, peste 7.000 de companii româneşti aveau datorii de peste 1 milion de lei fiecare la bugetul de stat. Dintre acestea, 66% se află în stare de insolvenţă iminentă, conform Mediafax.