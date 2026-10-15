Peste 100 de milioane de lire sterline! Chelsea îl vrea pe fostul coleg al lui Ionuț Radu

ADVERTISEMENT

Chelsea ar putea primi ”undă verde” pentru transferul lui Alex Scott (23 de ani), revelația celor de la Bournemouth. Clubul londonez a mai fost interesat de serviciile sale, în vara acestui an, dar echipa de pe coasta sudică a refuzat categoric .

Chelsea poate obține semnătura lui Alex Scott

Bournemouth și-a schimbat poziția legată de o posibilă mutare a fotbalistului și ar fi deschisă negocierilor cu Chelsea, care s-ar putea concretiza în luna ianuarie. Totuși, echipa de pe Vitality Stadium ar avea niște condiții stricte pentru a parafa actele, a anunțat jurnalistul britanic Nizaar Kinsella, pe .

ADVERTISEMENT

Pe urmele fotbalistului s-ar afla și Liverpool, însă trebuie să respecte aceleași condiții ca rivalii. Bournemouth l-ar lăsa pe Alex Scott să plece doar în schimbul a minim 100 de milioane de lire sterline. Mai mult, mutarea ar putea fi afectată de parcursul lui Bournemouth în campionat. Dacă echipa va rămâne în partea inferioară din Premier League, transferul ar pica.

În prezent, trupa de pe Vitality se află pe locul 18 în campionat, poziție ce ar însemna retrogradarea în Championship. Bournemouth a obținut doar 3 puncte în 6 meciuri și a depășit doar pe Tottenham și Fulham. Totuși, chiar și în cazul în care o mutare ar pica din acest motiv, clubul nu îl va putea ține pe termen lung pe Alex Scott. Contractul mijlocașului va expira în vara anului 2028.

ADVERTISEMENT

70.000.000 de euro este cota de piață a lui Alex Scott, potrivit

Alex Scott este accidentat

Fotbalistul lui Bournemouth a fost convocat, în premieră, pentru meciurile disputate de Anglia în Liga Națiunilor. Mijlocașul a fost introdus 20 de minute în victoria contra Cehiei, 2-0. Prestația sa l-a convins pe Thomas Tuchel să îl titularizeze în . Alex Scott a rezistat pe teren până în minutul 70, când a suferit probleme musculare la nivelul cvadricepsului. Jucătorul a fost trimis înapoi la echipa de club, iar medicii au dat verdictul: Alex Scott va lipsi între 6 și 8 săptămâni.

ADVERTISEMENT

Thomas Tuchel și-a arătat îngrijorarea față de starea de sănătate a lui Alex Scott. Mijlocașul s-ar fi pregătit suplimentar, iar acccidentarea ar fi putut surveni pe fondul oboselii fizice. Selecționerul Angliei a avut numai cuvinte de laudă la adresa fotbalistului venit de la Bournemouth: ”E un pic ciudat. Sunt foarte trist. Alex s-a antrenat complet ambele sesiuni de antrenament dinaintea meciului împotriva Croației. A făcut exerciții suplimentare după sesiunile de antrenament”, potrivit .