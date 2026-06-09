Peste 17.000 de euro! Meciul din grupele Cupei Mondiale unde un fan a achitat această sumă uriașă pentru un singur bilet

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Prețuri enorme pentru fanii care vor să vadă pe viu meciurile de la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada. Un bilet la un simplu meci din grupele Cupei Mondiale 2026 s-a vândut cu suma de peste 17.000 de euro. În aceste condiții, mai mult ca sigur, prețurile tichetelor pe piețele de re-vânzare vor exploda în perspectiva fazelor finale ale turneului.

Prețuri record la biletele pentru Cupa Mondială: un fan a plătit peste 17.000 de euro pentru un meci din grupe

În primăvara acestui an, FIFA anunța că se confruntă cu un interes uriaș pentru viitorul Campionat Mondial din SUA, Mexic și Canada. Deja, în martie, numai în primele două faze ale vânzării, aproape 2 milioane de bilete au fost vândute pentru turneul final. Încă de atunci, prețurile au ajuns să fie deja exorbitante. Astfel, pentru un meci din grupe, un suporter trebuie să plătească între 60 și 1.200 de dolari. Apoi, prețul unui bilet la marea finală poate ajunge chiar și la 6.000 – 11.000 de dolari.

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Explozia prețurilor se pare că a avut deja loc înainte de fazele eliminatorii de la CM 2026. Marți, 9 iunie, publicația sportivă franceză scrie că un bilet pentru meciul Norvegia – Franța a fost revândut cu suma de 5.767 de euro pe piața secundară. Acesta nu a fost prețul oficial FIFA, ci prețul plătit de un cumpărător pe piața de revânzare.

Dar cei peste 5.700 de euro achitați la tichetul partidei Norvegia – Franța . Sursa citată mai scrie că un alt fan a scos din buzunar 17.199 de euro să vadă partida Uruguay – Spania, programată pe 26 iunie 2026, pe Estadio Akron din Guadalajara (Mexic), în faza grupelor Campionatului Mondial de Fotbal 2026 – Grupa H.

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À quatre jours du début du Mondial le plus cher de l'histoire, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, une étude de la plateforme SeatPick révèle les records de vente des billets pour la phase de groupes du tournoi.

Le billet le plus cher s'est vendu à plus de 17 000 euros. ➡️… — L'Équipe (@lequipe)

Cupa Mondială din 2026 riscă să aibă multe meciuri cu locuri goale pe stadioane

, un studiu al platformei SeatPick dezvăluie vânzări record de bilete pentru faza grupelor turneului. Se întâmplă acest lucru doar la meciurile atractive. La polul opus, vor fi întâlniri unde pot apărea multe locuri goale.

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Un material publicat marți, 9 iunie, de , vorbește despre o problemă serioasă de ticketing înainte de Cupa Mondială 2026 din SUA, Canada și Mexic. Se pare că aproape 180.000 de bilete sunt disponibile pe platforma oficială de revânzare a FIFA.Prețurile medii pe această platformă au scăzut cu 20% în ultima lună.

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Asta înseamnă că există riscul real de a apărea multe locuri goale pe stadioane. S-ar întâmpla asta la anumite meciuri mai puțin atractive din faza grupelor. În ultimele zile, tichetele revândute au prețuri mult mai mici decât cele inițiale, iar piața secundară este inundată de oferte. Așadar, FIFA se confruntă cu o situație neprevăzută: biletele nu se vând suficient de bine la prețurile mari anunțate în primă fază.

Câte bilete a vândut FIFA pentru Cupa Mondială 2026

La finele lunii mai, FIFA a anunțat că un nou lot de bilete pentru cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale de fotbal, care va debuta pe 11 iunie, a fost pus în vânzare joi. ”Biletele sunt disponibile conform regulii primului sosit, în limita stocului disponibil!, a explicat forul fotbalistic mondial pe contul oficial al turneului de pe rețeaua X.

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Anterior, în primăvară, Federația Internațională de fotbal punctase că, în aprilie, biletele pentru competiție vor fi puse în vânzare în mod regulat pe site-ul său oficial până la finala din 19 iulie. În total, peste cinci milioane de bilete au fost deja vândute, potrivit președintelui FIFA, Gianni Infantino, din cele aproximativ șapte milioane puse inițial în vânzare. Vedem cum recordul istoric de 3,5 milioane de bilete vândute pentru o Cupă Mondială, stabilit în 1994, a fost deja doborât.