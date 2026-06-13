Peste 20.000.000 de euro pentru cei mai bogați patroni din fotbalul românesc! Lovitura pe care o dau an de an frații Pavăl, proprietarii Dedeman

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Afacerile fraților Pavăl, cei care dețin compania Dedeman, liderul de piață în domeniul retailului de bricolaj din România, s-au dezvoltat accelerat în ultimii ani. Cei doi au dat lovituri atât pe plan intern, cât și extern în fel și fel de zone ale afacerilor. Constant, investițiile acestora s-au dovedit a fi, în timp, unele de succes. Sectorul din care aceștia obțin, la fiecare 12 luni, un uriaș profit: 20.000.000 de euro.

Cum adună 20 de milioane de euro cei mai bogați patroni din fotbalul românesc. Mișcarea făcută de frații Pavăl, proprietarii Dedeman

Dragoş Paval, 59 de ani, și Adrian Pavăl, 57 de ani, proprietarii Dedeman, sunt doi dintre cei mai bogați români. Au împreună peste 3,5 miliarde de euro. În ultimii ani, prin eforturile lor, au reușit să facă din compania Dedeman un brand de top în domeniul bricolajului. Afaceriștii originari din Suceava au însă mult mai multe alte surse de venit, în afară de acest lanț uriaș de magazine de bricolaj.

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Datele oficiale indică faptul că, anul, , numai dintr-o zonă de activitate, impresionante sumă de 80.000.000 de euro. Din datele prezentate de site-ul de specialitate , numai în 2025, cele 14 firme prin care dețin cele 14 clădiri de birouri (13 în București și una în Cluj-Napoca – ”The Office”) au generat o cifră de afaceri cumulată de peste 417 milioane lei, adică circa 83 milioane euro.

”Dacă în urmă cu doi ani, 2024, toate firmele de proiect au generat profit, în 2025 trei dintre ele au generat pierdere. Este vorba de clădirile de birouri River Place, Campus 6.1 și Dacia One, care au pierdut în total 16 milioane de lei. Profitul cumulat al celorlalte firme a fost în 2025 de 99,6 milioane de lei, circa 19,7 milioane de euro, în scădere cu 12%”, potrivit sursei citate.

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Ce venituri impresionante au frații Pavăl din zona imobiliară. Clădirea din Cluj care le aduce profit de 80 de milioane de lei

Frații Pavăl au început să pună bazele unui imperiu imobiliar în urmă cu 8 ani. În 2018, a avut loc prima achiziție imobiliară a fondatorilor Dedeman. Atunci, cei doi afaceriști cumpărau complexul de birouri The Bridge din apropierea pasajului Basarab. Nu erau la prima tatonare a pieţei imobiliare. Anterior, în 2017, au urmărit să cumpere cele cinci clădiri de birouri dezvoltate de AFI Europe lângă mallul AFI Cotroceni.

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, alcătuit din 14 clădiri. De notat că ”The Office din Cluj” este ”perla coroanei” portofoliului. Această locație generează singură circa 80 milioane lei cifră de afaceri și are cel mai mare profit. Iată tabelul cu cifrele de afaceri ale celor 14 clădiri:

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