Peste 20.000 de fani și atmosferă de zile mari la U Cluj – Dinamo, barajul pentru un loc în Liga 1. PCH sună mobilizarea: „Urmează 2 săptămâni cât o viață”

Universitatea Cluj – Dinamo este , iar la meciul care va avea loc sâmbătă, 21 mai, de la ora 20:30, se anunță peste 20.000 de spectatori.

Peluza Cătălin Hîldan, mesaj de solidaritate înainte de baraj: „Acum ori niciodată! Acum se joacă totul!”

U Cluj a avut parte de 22.000 de spectatori la meciul de promovare pierdut cu Hermannstadt, scor 1-2, când , iar o asistență cel puțin la fel de mare se anunță la barajul cu „frații” de la Dinamo.

Peluza Cătălin Hîldan tratează acest meci ca pe unul de titlu, chiar dacă pentru Dinamo barajul e o pată neagră pe istoria glorioasă a clubului: „ACUM ORI NICIODATĂ! Iată-ne în situația în care niciodată nu am fi vrut să ne aflăm. 18 titluri de campioană națională, 13 Cupe ale României, 2 Super Cupe și o Cupă a Ligii urmează să-și joace dreptul de a rămâne în Liga 1.

Sună urât. Am fi vrut să sărbătorim un nou trofeu, am fi vrut poate să fim mahmuri după un nou titlu, am fi vrut să fim fericiți sau pur și simplu liniștiți, cu gândul la vacanță, nu la baraj. Dar nici triști nu putem fi, căci “suntem aici și vom mai fi”.

Suporterii lui Dinamo au trecut prin cel mai dificil sezon din toate timpurile, însă „câinii” încerc să vadă luminița de la capătul tunelului: „E un moment greu, câinilor, DAR NU AM MURIT. Am suferit atât amar de vreme, mai rezistăm 2 săptămâni. Am suferit parcă prea mult ca să renunțăm acum. Suntem prea mari ca să murim, dar nimeni nu e prea mare ca să sufere. A venit vremea să trecem și prin așa ceva. Nu fiți triști, câinilor, căci nu există bucurie fără suferință!”.

PCH: „2 săptămâni cât un palmares și un baraj cât un trofeu”

Pentru suporterii lui Dinamo câștigarea barajului înseamnă salvarea și supraviețuirea lui Dinamo, o retrogradare fiind aproape similară cu falimentul: „Au fost nume mari care au trecut prin mai rău de atât. Să ne amintim de un Napoli în Serie C cu 60.000 de oameni pe stadion care a renăscut prin propriile puteri. Noi nu ne facem calcule de ligi mai joase, ci ne adunăm puterile pentru a renaște AICI, ACUM!

Câinilor, urmează 2 săptămâni cât o viață, 2 săptămâni cât un palmares și un baraj cât un trofeu. Nu avem nicio scuză să nu fim prezenți! ACUM SE JOACĂ TOTUL! Pentru toți cei care nu pot fi prezenți, există biletele virtuale. Un singur eveniment virtual pentru ambele meciuri de baraj.

De aceea prețul biletelor este de 10 lei. Fiecare să cumpere câte își permite. Chiar și 1 bilet este de ajutor. E ca și cum ai fi acolo. https://www.bilete.ro/…/sustine-programul-ddb-21-29-mai… SÂMBĂTĂ, CU TOȚII LA CLUJ!”.

Peste 3.000 de suporteri ai lui Dinamo sunt așteptați la Cluj la meciul tur cu „U”: „Intră toată lumea!”

Peluza Cătălin Hîldan a făcut deja anunțul cu privire la deplsarea pentru meciul de baraj de la Cluj, unde sunt așteptați peste 3.000 de suporteri ai lui Dinamo, din toate colțurile țării.

„În curând vom anunța detalii despre transport și bilete la meci (intră toată lumea!). Ne organizăm și la mașini personale, tren, avion. Un lucru e cert, SÂMBĂTĂ, LA PRÂNZ, CU TOȚII PE PIEZIȘĂ! MOBILIZARE URIAȘĂ!

DINAMO SUNTEM NOI ȘI SUNTEM FRAȚI CU VOI!”.