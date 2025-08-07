News

Peste 20 de mașini blocate pe Transfăgărăşan, din cauza unei viituri. Două persoane au dispărut. Video

Andreea Stanaringa
07.08.2025 | 23:37
Trafic afectat pe Transfăgărășan, din cauza unei viituri. Sursa foto: IJJ Argeș, Facebook/Colaj Fanatik

Din cauza unei viituri, peste 20 de mașini au fost blocate, joi, pe Transfăgărăşan. A fost raportată și dispariția a doi turiști, iar jandarmii au pornit în căutarea lor.

Joi seară, între 20 și de autoturisme au fost blocate pe Transfăgărăşan, din cauza unei viituri. Trunchiuri de copac și pietre au fost aduse pe carosabil, astfel că nu se putea circula, după cum a anunțat Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Argeş.

În zona Piscu Negru, carosabilul a fost acoperit de pietriș, nămol și trunchiuri de copac. Echipajele de intervenție s-au deplasat la fața locului. Traficul rutier a fost complet blocat pe DN 7C – Transfăgărăşan din cauza aluviunilor aduse de viitură.

“Viitură în zona Piscu Negru, Transfăgărăşan. Pietre şi copaci pe carosabil. (…) Acţionează jandarmii din cadrul Detaşamentului Curtea de Argeş”, a transmis IJJ Argeș.

Ulterior, circulația pe Transfăgărăşan a fost reluată în jurul orei 22:30. Echipajele au eliberat șoseaua de pietre și de copaci și se circulă pe ambele sensuri, după cum anunță oficialii de la IJJ Argeș.

Două persoane au dispărut

Mai mult, un grup de turiști a anunțat că șase persoane s-au întors la mașină, din opt persoane plecate pe munte. Două dintre acestea lipsesc, potrivit news.ro.

De asemenea, în paralel cu acțiunea de eliberare a carosabilului, o patrulă din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arefu participă, împreună cu salvamontiștii, la o acțiune de căutare a persoanelor rătăcite pe traseul ce face legătura dintre Vârful Moldoveanu şi Stâna lui Burnei.

“Acestea făceau parte dintr-un grup de 8 persoane, doar 6 dintre ele întorcându-se la maşini”, au transmis reprezentanții IJJ Argeș.

Pentru joi, în intervalul 17.10 – 00.00, a fost emisă o avertizare de cod portocaliu de inundații. Au fost anunțate, printr-un mesaj RO-Alert, “scurgeri importante pe versanți, torenți și viituri rapide pe râurile mici din bazinul hidrografic Teleajen, în aval de Barajul Măneciu”. Autoritățile îndeamnă persoanele care locuiesc în zonele vizate să fie precaute și să respecte instrucțiunile transmise de ISU.

