Peste 30.000 de cai putere „înghit” Ploieștiul! RoDrift 2026 deschide sezonul cu spectacol total în centrul orașului

Ploieștiul se pregătește să fie, în acest weekend, epicentrul adrenalinei din motorsportul românesc și est-european. Prima etapă a – RoDrift Season Opener 2026 – aduce în oraș un adevărat „festival al caiilor putere”, cu peste 50 de piloți din Europa de Est și un total impresionant de peste 30.000 CP puși în mișcare pe străzile orașului.

RoDrift 2026 transformă Ploieștiul în arenă de drift

Evenimentul reunește piloți din România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina și Ungaria, consolidând poziția Ploieștiului pe Străzile orașului vor deveni un circuit urban improvizat, unde spectatorii vor putea urmări dueluri la limită.

Pentru al doilea an consecutiv, RoDrift ajunge la Ploiești, iar organizatorii estimează peste 10.000 de spectatori pe durata weekendului. RoDrift Season Opener 2026 nu înseamnă doar competiție, ci și un festival urban complet. Publicul va avea acces la food court, degustări de vinuri și muzică mixată de DJ Altoo, într-o atmosferă completată de drift show-uri și momente speciale.

Parada piloților

Un moment important îl reprezintă parada piloților, completată de o paradă moto. Dincolo de spectacol, inițiativa transmite și un mesaj privind siguranța rutieră și responsabilitatea în trafic. Debutul oficial are loc vineri, de la ora 18:00, la Shopping City Ploiești, unde fanii vor putea vedea mașinile și piloții și vor intra în atmosfera competiției.

Calificări și battle-uri în Piața Eroilor

Evenimentele principale se vor desfășura sâmbătă și duminică în Piața Eroilor, în fața Primăriei Ploiești, începând cu ora 09:00 în ambele zile. Sâmbătă este ziua dedicată calificărilor, iar duminică au loc battle-urile finale, unde publicul va putea urmări dueluri spectaculoase într-un cadru urban cu totul special. Biletele sunt disponibile online pe platforma oficială rodrift.ro, iar prețul acestora pornește de la 70 de lei. De asemenea, etapa poate fi urmărită în direct, în format Pay-Per-View, pe aceeași platformă.

„Ne dorim ca acest debut de sezon să fie mai mult decât o competiție, să fie o experiență completă pentru public și pentru comunitate. Ploieștiul oferă un cadru perfect pentru un astfel de eveniment urban, iar nivelul piloților din acest an ridică standardul competiției. Va fi un weekend intens, cu multă energie și spectacol automobilistic de top”, a declarat Denis Manea, președintele RoDrift.