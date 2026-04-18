Peste 300 de milioane de euro pentru o ”bijuterie”. Dubla finalistă de Liga Campionilor va avea un stadion de 5 stele

Dubla finalistă din Liga Campionilor, cea mai importantă competiție inter-cluburi de pe planetă, care va juca, peste doar un an, pe o veritabilă ”bijuterie” arhitecturală. Stadionul impresionant, de peste 300 de milioane de euro și capacitate de circa 70.000 de locuri, prinde contur. Când s-ar putea juca aici primele partide oficiale.

Valencia, o dublă finalistă de Liga Campionilor va juca pe un stadion impresionant: s-au reluat lucrările la ”Nou Mestalla”

Din 1923, Valencia își dispută meciurile de pe teren propriu pe celebrul stadion ”Mestalla”. Vorbim de o arenă veche de peste un secol, cu o capacitate de puțin peste 49.000 de locuri. De-a lungul anilor, acest stadion a suferit mai multe ”intervenții” de modernizare și de extindere a capacității. S-a pornit de la 17.000 de locuri, s-a ajuns chiar și la 60.000, însă inundațiile din 1957 au obligat la o nouă reconfigurare.

Un astfel de club ca Valencia, cu o istorie uriașă, o bază importantă de fani, cu 6 titluri de campioană, 8 cupe, două finale de UEFA Champions League, un trofeu Europa League și două Supercupe ale Europei merita o nouă arenă. Încă din 2007, pe hârtie s-a plecat cu în Valencia, cu numele ”Nou Mestalla”.

Din păcate pentru fanii ”liliecilor”, după doar trei ani, lucrările s-au oprit. Motivul invocat atunci: lipsa de finanțare. Au urmat alți 16 ani în care proiectul părea abandonat. Anul 2025 a adus însă o bucurie uriașă: șantierul a prins din nou ”viață”. Activitatea s-a reluat în ianuarie anul trecut, iar acum lucrurile avansează pe zi ce trece.

Cum arată în acest moment stadiul lucrărilor la ”Nou Mestalla”

De pe aflăm că lucrările avansează în mod accelerat. A avut loc recent asamblarea inelelor de compresiune și tracțiune ale acoperișului, elemente structurale cheie ale proiectului. Cu alte cuvinte, construcția ”Nou Mestalla” continuă să avanseze conform graficului. De notat că structura de bază din beton a stadionului a fost construită între august 2007 și februarie 2009.

”Până în prezent, se pot observa progrese semnificative la ceea ce va deveni noua casă a fanilor Valencia, cu instalarea a 30 de stâlpi și 21 de inele de compresiune. Valencia CF, împreună cu FCC Construcción, lucrează la asamblarea structurii acoperișului. Companiile Horta Coslada și PFEIFER dezvoltă structura de susținere (”cuiburi de păsări” pe fiecare stâlp pentru a permite tensionarea cablurilor, schele și protecții pentru tribune) pentru marele acoperiș, care va cântări 4.800 de tone și va fi susținut de 50 de stâlpi din oțel.

Acesta va servi și ca hub pentru energie verde, datorită implementării unei instalații fotovoltaice realizate de Octopus Energy – Partener Fondator Durabil. Nou Mestalla va fi una dintre cele mai sustenabile, avangardiste și inovatoare infrastructuri sportive din Spania”, anunță clubul iberic.

El Nou Mestalla avanza en la construcción de la estructura de la gran cubierta 🏟️ Se está progresando en el montaje de los anillos de compresión y tracción de la cubierta, piezas claves de la misma — Valencia CF (@valenciacf)

Ce capacitate va avea Nou Mestalla și când va fi inaugurat stadionul

Pentru noul stadion pe care îl va avea, Valencia ar urma să plătească peste 300 de milioane de euro. În iunie 2025, Valencia a obținut o finanțare totală de 322 milioane: 237 milioane euro o emisiune de obligațiuni pe 28 de ani (rambursare lungă, cu perioadă de grație în timpul construcției) și 85 milioane – un împrumut pe termen scurt (parțial pre finanțat din vânzarea terenului vechiului Mestalla).

Capacitatea finală a stadionului ”Nou Mestalla” va fi de 70.044 de locuri. Lucrările de construcție au fost reluate în ianuarie 2025 și totul este pregătit pentru o inaugurare în 2027. De la anul, Valencia va intra în lumea bună din La Liga la capitolul stadioane. , Real Madrid (Santiago Bernabeu, 83.186 locuri) și Atletico Madrid (Metropolitano, 70.692 locuri) vor sta peste ”lilieci”.