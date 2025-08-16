Peste 300 de persoane au murit în urma inundațiilor din India și Pakistan. A fost declarată stare de urgență

În ultimele 48 de ore peste 300 de persoane care au avut loc în India și Pakistan. A fost declarată stare de urgență din cauza viiturilor puternice și alunecărilor de teren, în special în provincia muntoasă.

Peste 300 de persoane au murit în urma inundațiilor din India și Pakistan

Autoritățile sunt în alertă după ce mai bine de 300 de persoane și-au pierdut viața. Oamenii au murit după ce au fost surprinși de inundațiile din India și Pakistan, țări care se luptă de aproape 80 de ani pentru Kashmir. Aceasta este, de fapt, o vale pitorească din Himalaya.

Potrivit , potopul a început în regiunea controlată de India. Ulterior, au fost afectate mai multe zone din nordul și nord-vestul Pakistanului. Ultimele informații arată că au fost înregistrate 321 de decese.

Majoritatea victimelor sunt din provincia muntoasă Khyber Pakhtunkhwa, potrivit Autorității Naționale pentru Managementul Dezastrelor. Din păcate, viiturile puternice și alunecările de teren au dus la dispariția a numeroase persoane.

Bilanțul relatat de oamenii legii în cursul zilei de vineri, 15 august 2025, susținea că au fost salvate 1.600 de persoane din calea apelor învolburate. Oamenii au fost salvați din două zone de munte ale celor două ţări învecinate.

În momentul de față, a fost declarată stare de urgență, în special în regiunea Buner, unde au fost rănite zeci de persoane. Mai mult decât atât, se așteaptă ca numărul victimelor să crească, susțin echipele de salvatori.

Cum au simțit oamenii inundațiile din India și Pakistan

Inundațiile din India și au dus la închiderea a mai multe drumuri. În acest context, salvatorii se deplasează pe jos pentru a desfășura operațiuni în regiunile izolate. De asemenea, aceștia încearcă să evacueze supraviețuitorii.

Dificultăți întâmpină și ajutoarele care trebuie să transporte toate utilajele grele. În plus, ambulanțele nu pot ajunge la oameni, locuitorii din cele două regiuni povestind cum au simțit potopul care le-a distrus casele.

„Când ploaia s-a intensificat nu a trecut mult timp până când am simţit că a avut loc un cutremur – tot pământul se cutremura”, a declarat Farhad Ali, un student care locuieşte în Salarzai, în nordul Pakistanului, conform .

„În ploaia torenţială, toată familia mea a fugit afară şi am văzut un torent de noroi şi bolovani uriaşi care se năpusteau prin pârâul de lângă casa noastră. Părea că a venit sfârşitul lumii, cu scene parcă scoase din apocalipsă”, a completat acesta, mai arată sursa citată anterior.