News

Peste 300 de persoane au murit în urma inundațiilor din India și Pakistan. A fost declarată stare de urgență

Mai bine de 300 de oameni au încetat din viață din cauza inundațiilor din India și Pakistan. Autoritățile sunt în alertă.
Alexa Serdan
16.08.2025 | 15:40
Peste 300 de persoane au murit in urma inundatiilor din India si Pakistan A fost declarata stare de urgenta
Peste 300 de oameni au murit în inundațiile din India și Pakistan. Sursa foto: AP / Euronews

În ultimele 48 de ore peste 300 de persoane au murit în urma inundațiilor care au avut loc în India și Pakistan. A fost declarată stare de urgență din cauza viiturilor puternice și alunecărilor de teren, în special în provincia muntoasă.

ADVERTISEMENT

Peste 300 de persoane au murit în urma inundațiilor din India și Pakistan

Autoritățile sunt în alertă după ce mai bine de 300 de persoane și-au pierdut viața. Oamenii au murit după ce au fost surprinși de inundațiile din India și Pakistan, țări care se luptă de aproape 80 de ani pentru Kashmir. Aceasta este, de fapt, o vale pitorească din Himalaya.

Potrivit The Guardian, potopul a început în regiunea controlată de India. Ulterior, au fost afectate mai multe zone din nordul și nord-vestul Pakistanului. Ultimele informații arată că au fost înregistrate 321 de decese.

ADVERTISEMENT

Majoritatea victimelor sunt din provincia muntoasă Khyber Pakhtunkhwa, potrivit Autorității Naționale pentru Managementul Dezastrelor. Din păcate, viiturile puternice și alunecările de teren au dus la dispariția a numeroase persoane.

Bilanțul relatat de oamenii legii în cursul zilei de vineri, 15 august 2025, susținea că au fost salvate 1.600 de persoane din calea apelor învolburate. Oamenii au fost salvați din două zone de munte ale celor două ţări învecinate.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

În momentul de față, a fost declarată stare de urgență, în special în regiunea Buner, unde au fost rănite zeci de persoane. Mai mult decât atât, se așteaptă ca numărul victimelor să crească, susțin echipele de salvatori.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ce rușinos!". Cum l-a numit Kasparov pe Vladimir Putin, după summitul istoric din Alaska

Cum au simțit oamenii inundațiile din India și Pakistan

Inundațiile din India și Pakistan au dus la închiderea a mai multe drumuri. În acest context, salvatorii se deplasează pe jos pentru a desfășura operațiuni în regiunile izolate. De asemenea, aceștia încearcă să evacueze supraviețuitorii.

ADVERTISEMENT

Dificultăți întâmpină și ajutoarele care trebuie să transporte toate utilajele grele. În plus, ambulanțele nu pot ajunge la oameni, locuitorii din cele două regiuni povestind cum au simțit potopul care le-a distrus casele.

„Când ploaia s-a intensificat nu a trecut mult timp până când am simţit că a avut loc un cutremur – tot pământul se cutremura”, a declarat Farhad Ali, un student care locuieşte în Salarzai, în nordul Pakistanului, conform CNN.

„În ploaia torenţială, toată familia mea a fugit afară şi am văzut un torent de noroi şi bolovani uriaşi care se năpusteau prin pârâul de lângă casa noastră. Părea că a venit sfârşitul lumii, cu scene parcă scoase din apocalipsă”, a completat acesta, mai arată sursa citată anterior.

Copil de doi ani mort după ce ar fi fost lovit cu mașina...
Fanatik
Copil de doi ani mort după ce ar fi fost lovit cu mașina de propriul tată. Bărbatul ar fi continuat să parcheze fără să îi acorde primul ajutor
Tragedie în Dolj din cauza unui televizor. Un tânăr de 18 ani a...
Fanatik
Tragedie în Dolj din cauza unui televizor. Un tânăr de 18 ani a murit electrocutat în timp ce repara aparatul
Nuntă impresionantă pentru un cuplu din Republica Moldova. Mireasa și socrul mic au...
Fanatik
Nuntă impresionantă pentru un cuplu din Republica Moldova. Mireasa și socrul mic au venit la ceremonia din Franța cu elicopterul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl...
iamsport.ro
Gică Hagi a început să înjure un puști de 12 ani, care îl luase la mișto: 'Vezi-ți de treabă, a trecut perioada ta!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!