Sport

Peste 3000 de „duble” în scop caritabil! Puștiul lui Ajax a făcut spectacol la Amsterdam, înainte ca echipa sa să obțină calificarea în Europa. Video

Un copil de 11 ani făcut 3085 de „duble” în scop caritabil, toți banii urmând să meargă către fundația celor de la Ajax Amsterdam. Intră pe site-ul fanatik.ro pentru a afla toate detaliile.
Dragos Petrescu
30.08.2026 | 06:40
Peste 3000 de duble in scop caritabil Pustiul lui Ajax a facut spectacol la Amsterdam inainte ca echipa sa sa obtina calificarea in Europa Video
SPECIAL FANATIK
Puștiul de 11 ani din Academia lui Ajax Amsterdam a făcut 3085 de „duble” în scop caritabil // FOTO: colaj FANATIK
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Joi seară, înainte ca Ajax să dea piept cu elvețienii de la FC Sion pentru un loc în grupa unică de UEFA Conference League, un puști din echipa U11 a „lăncierilor”, pe numele său Syb Zeldenthuis, a făcut spectacol cu mingea în scop caritabil, fiecare „dublă” reprezentând câte un euro donat pentru Fundația grupării din Amsterdam. Acesta a izbutit să strângă, în total, 3085 de euro.

Puștiul de 11 ani din Academia lui Ajax Amsterdam a făcut 3085 de „duble” în scop caritabil!

Syb a primit o minge de dimensiune redusă și a făcut spectacol pe Johan Cruyff Arena din Amsterdam. În timp ce jucătorii lui Ajax și Sion se pregăteau să încheie încălzirea premergătoare duelului decisiv pentru calificare, acesta a început să facă „duble” folosindu-se de ambele picioare la marginea terenului, în suprafața unui cerc roșu întins special pe gazon.

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Puștiul „lăncierilor” părea că poate ține ritmul la nesfârșit, dar într-un final a fost oprit de către un membru al staff-ul lui Ajax, deoarece meciul risca să fie amânat. Până la momentul respectiv, acesta făcuse nu mai puțin de 3085 de „duble”, ceea ce înseamnă că Fundația a încasat 3085 de euro pe care îi va putea utiliza în viitor pentru a-i ajuta pe nevoiași.

Ajax Amsterdam s-a calificat în grupa unică din UEFA Conference League

Momentul hilar i-a purtat noroc trupei lui Michel. Gruparea din Amsterdam s-a impus cu 5-3 pe teren propriu, asta după ce în Elveția tot Ajax avusese câștig de cauză, scor 4-2. Așadar, cu 9-5 la general, „lăncierii” și-au asigurat locul în grupa unică din UEFA Conference League, o competiție în care clubul olandez reprezintă una dintre principalele favorite la câștigarea trofeului.

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Vineri a fost ziua în care Ajax și-a aflat și cei șase adversari cu care va da piept în prima fază a tabloului principal. Gruparea de pe Johan Cruyff Arena le va găzdui la Amsterdam pe Atalanta, Getafe și FC Thun, urmând ca cele trei deplasări să fie efectuate pe terenul celor de la FC Midtjylland, Hajduk Split și St. Truiden.

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