Peste 5.000 de gospodării, fără curent electric. Burduja: „Companiile energetice au anumite obligații de a investi în comunitățile locale”

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a cerut companiilor din domeniul energetic o implicare în electrificarea celor peste 5.000 de gospodării din țară care încă nu beneficiază de energie electrică, pentru a le scoate din „sărăcie energetică”.

Peste 5.000 de gospodării, fără curent electric

Potrivit datelor din Registrul Electronic Naţional al Gospodăriilor fără Energie Electrică din România, făcut de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI), aproximativ 5.500 de gospodării din România nu au curent electric. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a exemplificat în acest context că a participat la electrificare unor case din Munții Apuseni, pe care au fost montate panouri fotovoltaice și baterii.

Burduja a subiniat că aceste locuințe se află în zone foarte isolate, departe de rețelele de distribuție electrică, unde „nu face sens” comercial vorbind, să fie extinse pentru a acoperi aceste gospodării.

„Vă spun ce am făcut în weekend. Am fost cu Asociația Energia Inteligentă în Munții Apuseni. Noi, Ministerul Energiei, avem un parteneriat cu această asociație și cu profesorul Chisăliță, cel care conduce foarte bine acest ONG. Proiectul se numește Energie pentru viață și montează panouri fotovoltaice și baterii la aceste gospodării în mare parte izolate. Ele sunt în cătune, departe de rețelele de distribuție, deci din punct e vedere comercial nu face sens să extinzi rețeaua cu zeci sau sute de milioane de euro chiar să acoperi toate aceste gospodării. În același timp, într-adevăr, oamenii de acolo au trăit fără energie electrică și am reușit să electrificăm 9 gospodării din cele 5.000 și ceva. E un mic pas, dar e un proiect la care țin foarte mult”, a declarat Burduja la .

„Sărăcie energetică”

Ministrul Energiei a spus că a văzut oameni aflați în „sărăcie energetică”, care s-au bucurat când au aprins pentru prima oară un bec în casele lor, spunând că un sistem fotovoltaic costă circa 3.500 de euro și, cu toate că nu poate susține cum ar fi , asigură necesarul pentru un televizor, un frigider mic, „pot să-și încarce telefonul”.

„Sunt oameni care, într-adevăr, sunt în sărăcie energetică, oameni pe care i-am văzut plângând pentru că au aprins pentru prima dată becul în casele lor, oameni care nu mai trebuie să iasă seară cu lanterna în curte, oameni cărora li se schimbă viața. Un asemenea sistem costă circa 3.500 de euro, el acomodează mici consumatori de energie, deci nu pot să-și pună, de exemplu, o mașină de spălat vase, nu susține sistemul, dar au un mic frigider, un televizor, pot să-și încarce telefonul, au lumină în casă. Nu e atât de simplu să pui câteva panouri și să instalezi baterii, trebuie să faci tot sistemul de întrerupătoare, firele prin încăperi, prizele”, a explicat Sebastian Burduja.

Extinderea sistemului de alimentare cu energiei la gospodăriile aflate în lipsă se lovește de problema că multe din acestea nu sunt încadrate în cadastru, cele care sunt cadastrate putând face obiectul unor programe cu finanțare de la buget, a spus ministrul.

„Undeva la 20 de milioane de euro să acoperim toate gospodăriile”

Sebastian Burduja le-a cerut și companiilor din sectorul energetic să se implice pentru electrificarea locuințelor fără energie electrică, suma necesară pentru acoperirea tuturor acestor gospodării fiind de aproximativ 20 de milioane de euro, sumă „care nu e mare pentru sectorul energetic românesc”.

„Pentru restul, lansăm un apel public: toate companiile din energie care gestionează resurse importante să pună mână de la mână cu cetățenii de bine care vor să ajute, să finanțeze ONG-uri și se vor strânge. Costul e undeva la 20 de milioane de euro să acoperim toate gospodăriile. Chiar nu e o sumă mare pentru sectorul energetic românesc. De anul acesta, companiile din energie au anumite obligații de a investi în comunitățile locale. Dacă adunăm aceste resurse, în doi ani se poate rezolva această problemă”, a declarat Sebastian Burduja.