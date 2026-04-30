Peste 5 milioane lei, suma colosală obținută de ANAF în doar o zi și jumătate de licitații online. ”Proprietățile imobiliare atrag”

Începând de miercuri, 29 aprilie, platforma online „eLicitaţii ANAF” a trecut din faza de publicitate în cea operaţională, iar interesul pentru bunurile mobile şi imobile scoase la vânzare este uriaş. S-au vândut deja apartamente şi produse de lux, iar în aceste zile este de aşteptat ca numărul achiziţiilor să crească.

Pe platforma „eLicitaţii ANAF” sunt urcate în prezent peste 1.350 de bunuri

În doar câteva ore de la lansarea licitaţiilor, s-a plătit taxa de participare de 10% din preţul de pornire a licitaţiei pentru un apartament, un ceas Patek Philippe şi un teren arabil de 1.700 metri pătraţi din judeţul Bacău. În cazul apartamentului şi al ceasului s-au plasat şi oferte, acestea fiind considerate practic vândute. De asemenea, ulterior s-a vândut şi o vilă care i-a aparţinut lui Claudiu Florică, afaceristul care era supranumit „regele” contractelor cu statul. „Pe noi ne bucură foarte mult că în prima zi şi jumătate de licitaţie avem bunuri licitate în valoare de peste 5 milioane lei”, a rezumat secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panţuroiu, pentru FANATIK.

„În prima fază, când noi am dat platforma în folosinţă, m-a susprins interesul arătat de public. După primele trei zile am avut 14 milioane de accesări, a fost surprinderea destul de mare la toate palierele din ANAF şi din Ministerul de Finanţe. Acum cifrele nu mă mai surprind deloc. Ţinând cont că în 30 de zile avem 50 milioane de accesări şi 700.000 unici sunt absolut convins că se vor vinde foarte multe bunuri pe platformă”, ne-a mai spus oficialul ANAF. Acesta explică şi modul în care sunt urcate bunurile pe platformă: „Zilnic se încarcă bunuri, în funcţie de finalizarea dosarului de executare silită. Ulterior acele bunuri sunt urcate pe platformă, astfel că acum avem peste 1.350 de bunuri urcate pe eLicitaţii ANAF”.

ANAF a vândut la licitaţie şi vila de două milioane de lei a lui Claudiu Florică

Aşa cum FANATIK v-a informat de miercuri, , la etajul 2 într-un bloc de pe Bulevardul Dacia, nr. 72. Preţul de pornire a licitaţiei, fixat la 1,66 milioane lei, a fost deja achitat de unul dintre participanţi, acum rămânând de văzut dacă cineva va licita mai mult. De subliniat că şi pentru celălalt apartament care i-a fost confiscat lui Marian Vanghelie, situat la parterul aceluiaşi imobil din Bulevardul Dacia, a fost plasată o ofertă de 1,4 milioane lei (preţul de pornire a licitaţiei), însă banca a refuzat pe moment efectuarea plăţii, din cauza depăşirii plafonului maxim de tranzacţionare. Este de aşteptat ca situaţia să se rezolve în cel mai scurt timp şi acest apartament să fie, de asemenea, vândut.

ANAF a reuşit vânzarea rapidă şi a unei vile care i-a aparţinut lui Claudiu Florică, pe Şoseaua Panduri nr. 26. Imobilul este cuprins din subsol, parter, etaj şi mansardă, are o suprafaţă totală de 351 metri pătraţi, iar preţul de pornire a licitaţiei fusese fixat la 2.071.467 lei. Imobilul fusese confiscat în anul 2020, în contul unui prejudiciu de 43.905.174 lei (echivalentul sumei de 10,8 milioane dolari) imputat „regelui” contractelor cu statul.

Multe dintre s-a bucurat de interesului publicului, chiar dacă nu au fost încă achiziţionate. Într-un top 10 al celor mai accesate bunuri pe primul loc figurează un apartament de 65 metri pătraţi situat pe strada Jepilor, din Braşov, al cărui preţ de pornire a fost fixat la 643.000 lei. Pe locul doi se situează un autoturism BMW X3, iar podiumul curizităţilor e completat de un Mitsubishi ASX. În Top 10 se mai află un Volkswagen Touareg, un Audi 80 B4, un Audi Q7, dar şi un Ferrari Spa 131 EDE. „Proprietăţile imobiliare atrag, dar o să vedeţi că şi bunurile mobile or să ‘bubuie’, cred că se va aştepta ultimele zile de licitaţie”, spune secretarul general adjunct al ANAF, care consideră că la mijloc este o chestiune de strategie a potenţialilor cumpărători.

Recomandări de la secretarul general adjunct al ANAF pentru cei ce nu reuşesc să acceseze platforma „eLicitaţii ANAF”

„Scopul lansării acestei platforme a fost acela de a schimba modul în care ANAF recuperează prejudiciile. În primul rând să nu mai fie niciun fel de controversă vizavi de valorificarea bunurilor. Vrem ca populaţia României şi nu numai să aibă maximă încredere în procesul de valorificare a bunurilor, pentru că este unul transparent. Natura umană nu mai are niciun fel de intervenţie în acest proces de valorificare”, explică Mironel Panţuroiu.

Secretarul general adjunct al ANAF a făcut prin intermediul FANATIK şi o recomandare pentru cei care nu reuşesc să acceseze platforma „eLicitaţii ANAF”. „Dacă sunt persoane care întâmpină greutăţi în a-şi crea contul din Spaţiul Privat Virtual să meargă la cel mai apropiat organ fiscal şi acolo va primi ajutorul necesar, tehnic, ca să-şi creeze contul şi să poată să intre în platformă cu scopul de a licita.

În situația în care un bun mobil este adjudecat, la solicitarea câștigatorului licitației bunul poate fi trimis prin curier, la adresa indicată de către solicitant, costurile de transmitere fiind în sarcina acestuia”, mai spune Mironel Panţuroiu.