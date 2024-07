Peste 60.000 de suporteri au sărbătorit câștigarea trofeului EURO 2024 la un concert Metallica. Video

. Nico Williams și Oyarbazal au marcat pentru „La Furia Roja”, pe când pentru „naționala celor trei lei” a punctat Cole Palmer.

Peste 60.000 de suporteri au sărbătorit câștigarea trofeului EURO 2024 la un concert Metallica

Peste 60.000 de suporteri au asistat pe Wanda Metropolitano, stadionul celor de la Atletico Madrid, duminică, 14 iulie, la un concert susținut de Metallica. În momentul golurilor marcate și la fluierul final publicul prezent a răbufnit de bucurie și au strigat „campeones, campeones”.

După o primă repriză în care nu a strălucit vreun jucător anume și jocul a fost foarte organizat, ocaziile mari au apărut în a doua parte a jocului, unde Spania a ieșit învingătoare.

A doua repriză a început vijelios, Yamal și Nico Williams făcând o fază de excepție și deschizând scorul. Anglia a egalat în minutul 73 prin Cole Palmer, însă fericirea nu avea să dureze prea mult, în minutul 86 Oyarbazal ducând scorul la 2-1 și stabilind scorul final.

Anglia a pierdut a doua finală de Campionat European la rând, după cea de la EURO 2020 în fața Italia, pe când Spania a ridicat pentru a patra oară deasupra capului cel mai bun trofeu continental.

La Furia Roja urmează să sărbătorească în mare stil ridicarea trofeului EURO 2024, luni, pe străzile Madridului. Spania va ateriza pe aroportul „Adolfo Suárez Madrid-Barajas” în jurul orei 14:10, iar festivitatea va avea loc 6 ore mai tărziu, la faimoasa fântână Cibeles.

Sărbătoarea de la Cibeles este programată să aibă startul la ora 20:00, iar „eroii” care au câștigat europeanul vor ajunge acolo în jurul orei 21:15. în fața lui Novak Djokovic și este așteptat la petrecere, sportivul urmând să se deplaseze la Madrid la rându-i pentru a celebra titlul cucerit.

Carlos Alcaraz, campion la Wimbledon 2024

Spania este în al nouălea cer, după ce echipa națională de fotbal s-a impus la Campionatul European din Germania și totodată în aceeași zi Carlos Alcaraz s-a impus pe iarbă în finala de la Wimbledon.

Ibericul l-a învins pe Novak Djokovic în 3 seturi! Sârbul a salvat 3 mingi de meci, însă nu a fost suficient. Alcaraz a cucerit al doilea titlu de Grand Slam al anului după victoria de la Roland Garros. Tânărul tenismen a declarat la final că totul e ca un vis pentru el.

”Este cu adevărat un vis pentru mine să cuceresc acest trofeu. Este un sentiment excepțional să pot juca pe acest teren și să țin trofeul în brațe. Pentru mine, este cel mai frumos turneu din lume. Djokovic este cu adevărat un luptător. Am încercat să rămân concentrat. A fost dificil să rămân calm. Am încercat să joc cel mai bun tenis de care sunt capabil și mă bucur că am reușit să găsesc soluțiile potrivite.

Cred că cel mai important este să crezi în tine și să lupți. Mă bucur că fac parte din galeria selectă a oamenilor care au reușit să câștige Roland Garros și Wimbledon. Încep să-mi construiesc singur calea”, a declarat Carlos Alcaraz după triumful de la Wimbledon.