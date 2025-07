Peste 60 de hectare de păduri și culturi au ars în Mehedinți. Incendiile de vegetație devastatoare amenință casele localnicilor

Autoritățile au fost în alertă, după ce un incendiu de vegetație a izbucnit în județul Mehedinți. Zeci de hectare din mai multe sate s-au făcut scrum. Localnicii sunt extrem de îngrijorați. Primarul comunei Devesel nu exclude ipoteza unei mâini criminale.

Incendii violente de vegetație în Mehedinți

în zona de sud a județului Mehedinți, vineri, 4 iulie. Situația a fost gravă în comuna Devesel, acolo unde peste 60 de hectare au fost afectate de flăcări. Echipele de intervenție s-au luptat ore în șir cu incendiul.

În satele Scăpău și Chilia, culturile și pădurile au fost distruse. Localnicii se tem că flăcările ar putea să cuprindă gospodăriile și casele. În Scăpău au fost mobilizate trei autospeciale ale ISU și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, conform .

De asemenea, oamenii s-au mobilizat, au intervenit cu tractoare și au luptat cot la cot cu pompierii pentru a stinge flăcările. Ei își amintesc de un incident asemănător de acum patru ani.

„Am sărit și eu să sting focul. Îmi e teamă să nu se extindă flăcările. Am baloții de fân pentru animale chiar la intrare în sat. Dacă ard baloții, pot să mă duc să mă spânzur. Arde foarte mult. Când a ars satul, acum patru ani, am fost afectat. Mi-a ars saivanul. Am trecut prin această tragedie și acum, stăm cu frică. Situația e foarte gravă”, a declarat un localnic, potrivit sursei citate.

Autoritățile locale sunt îngrijorate

În același timp, primarul comunei Devesel susține că va investiga, pentru a afla cauza exactă a incendiilor. El ia în considerare mai multe ipoteze, de la neglijența celor care muncesc pe câmp, până la .

„Am avut trei incendii foarte agresive, astăzi, pe raza comunei. Mulțumesc pompierilor care au intervenit prompt! Au ars câteva zeci de hectare de culturi agricole. Zilele următoare, vom analiza imaginile de pe camerele de supraveghere. Încercăm să aflăm dacă focul a fost pus intenționat.

Cauzele incendiilor sunt multimple: de la neglijența celor care lucrează pe câmp, pe utilaje și aruncă țigări aprinse, până la posibilitatea unei mâini criminale. Acum patru ani am avut o situație de urgență. Câteva case au fost distruse de flăcări în satul Scăpău. Acum, cetățenii s-au mobilizat pentru stingerea focului”, a declara primarul comunei Devesel, Fabian Drocan, conform sursei citate.

Și la câțiva kilometri distanță, în Burila Mare, voluntarii s-au luptat cu incendiile: „Din păcate, în ultima vreme, putem spune că aproape zilnic avem situaţii de acest gen. Eu înţeleg că este cald, dar totuşi eu zic că şi oamenii favorizează aceste situaţii”, a declarat Leonard Cicic, SVSU Burila Mare, conform .