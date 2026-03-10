Peste 90 de milioane de lei ajutor de stat pentru o firmă din Grupul Țiriac, ca să construiască un combinat. După un an nu s-a demarat nicio lucrare

ADVERTISEMENT

După peste un an din momentul în care Ministerul Finanțelor a aprobat un ajutor de stat de 92 milioane de lei, societatea din Grupul Țiriac, controlat de fostul tenisman, care trebuie să realizeze un combinat de nutrețuri în Teleorman, nu a început încă ridicarea investiției.

Fabrica nu are decât certificatul de urbanism

Unitatea zootehnică trebuie să fie construită de firma T&T Agrifarm în comuna Mereni, din județul Teleorman, situată la 50 de km de București, cea mai importantă investiție din sărăcăcioasa localitate. Investiția ar trebui să fie gata până la finele anului 2027, conform contractului de finanțare dintre societatea din Grupul Țiriac și Ministerul Finanțelor.

Deocamdată, autoritățile locale din comuna Mereni au eliberat doar certificatul de urbanism, așa cum a aflat FANATIK. Însă, reprezentanții administrației locale sunt în continuare optimiști cu privire la realizarea investiției care va schimba fața comunei cu peste 2.500 de locuitori, chiar dacă în rest nu s-a făcut nimic.

„Pentru noi ar fi bine orice investiție, nu avem de niciunele, cu toate că suntem la 50 km de București”, ne-a explicat primarul Stoenescu Sergiu. Pentru localnici, o astfel de investiție este o veste mai mult decât bună, mai ales că în zonă nu există mai nimic. „Le-am dat certificatul de urbanism în urmă cu o lună și jumătate, cam așa. În rest n-au făcut nimic, n-au început nimic… De altfel, nu permite nici timpul acum, nu pot să intre pe teren nici cu tancul”, ne mai spune primarul Stoenescu Sergiu.

Terenul aparține firmei T&T Agrifarm și a fost achiziționat în urmă cu peste 10 ani, precizează primarul.

Investiția, finanțată și cu ajutor de stat

Firma T&T Agrifarm din București, care face parte din grupul de firme controlat de miliardarul Ion Țiriac, a primit, (18,4 milioane de euro), în baza HG nr. 300/2024. Proiectul T&T Agrifarm are ca obiect „construirea unei unități moderne de fabricare a nutrețurilor combinate pentru hrana animalelor de fermă, incluzând lucrări de construcții și achiziția de echipamente performante”, după cum au precizat reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Valoarea totală a proiectului este de 155 milioane de lei, din care ajutorul de stat aprobat reprezintă 92 milioane de lei, iar investiția are ca termen de implementare perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2027. Noua unitate va avea un grad de automatizare de 68,46%, asigurând eficiență și productivitate ridicată. Reprezentanții companiei T&T Agrifarm și ai Grupului Țiriac au refuzat constant să răspundă la întrebările FANATIK în legătură cu acest subiect.

Cine este T&T Agrifarm

Deși era înființată de doar patru luni, adică fără istoric și fără activitate, la momentul când era depus proiectul în septembrie 2024, compania T&T s-a numărat pe lista firmelor declarate câștigătoare. Mai mult de atât, T&T Agrifarm este societatea care a primit cel mai mare ajutor de stat raportat la valoarea investițiilor promise de pe prima listă a proiectelor câștigătoare, care mai include alte opt companii.

Investiția totală propusă de T&T Agrifarm se ridică la 155 de milioane de lei, din care statul oferă ajutor de stat de 92 de milioane de lei. Contribuția companiei este de 63 de milioane de lei, adică 40% din valoarea investiției. Firma are obligația de a realiza investiția cu respectarea planului de investiții și a calendarului asumat, într-o perioadă de maximum 3 ani.

Apoi, societatea are obligația și de a menține în stare de funcționare investiția inițială realizată, în locația prezentată în planul de afaceri, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării acesteia, cu realizarea performanțelor economice, respectiv cifra de afaceri și rentabilitatea acesteia, în limitele prevăzute de H.G. nr. 300/2024.

Societatea T&T Agrifarm este deținută de un offshore cipriot, Orobian Holdings Limited, cu sediul social în Nicosia. Administrator este Cătălin Pană.

Compania care va realiza investiția din Teleorman face parte din grupul de firme din jurul offshore-urilor și . Asta pentru că offshore-ul cipriot Orobian Holdings este reprezentat, conform datelor de la Registrul Comerțului, de Ayhan Chemal, cel care este Chief Investment Officer la Țiriac Group.

Mai trebuie menționat și faptul că Director de Proiecte la Țiriac Group este Cătălin Pană, după cum reiese din profilul său de pe LinkedIn. Nu în ultimul rând, sediul T&T Agrifarm de pe Șoseaua Nordului, numărul 24–26, se află, de fapt, în Centrul Țiriac, clădire care reprezintă sediul central al Grupului Țiriac, conform descrierii companiei lui Ion Țiriac.

Ajutoare pentru alte opt firme

Alături de T&T Agrifarm au mai primit ajutoare de stat alte opt companii care pregătesc investiții de aproape 2 miliarde de lei în economia din România.

Acestea sunt companii medii și mari cu cifre de afaceri solide. Este vorba de Chimcomplex Borzești, Pirelli Tyres România, Saint-Gobain Glass România, Omnia Europe, Rosavis Prod SRL, Messer Romania Gaz SRL, DAW Benta Romania SRL și Universal Alloy Corporation Europe.