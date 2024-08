”Pește apocalipsă”, găsit lângă țărmul Californiei de Sud. Specialiștii spun că prevestește lucruri rele

”Pește apocalipsă”, găsit lângă țărmul Californiei de Sud. spun că prevestește lucruri rele. Doar 20 de specii au eșuat în acest stat din 1901, ceea ce face ca observarea să fie una cu totul inedită și unică.

”Pește apocalipsă”, descoperit în apropiere de țărmul Californiei de Sud. Experții susțin că anunță evenimente neplăcute. Acesta a fost observat în La Jolla Cove, la nord de centrul orașului San Diego, Statele Unite ale Americii.

Un grup de caiaciști și persoane care practicau snorkeling în largul coastei au realizat că este vorba de un pește special, care trăiește la mare adâncime. Acesta este motivul pentru care este văzut foarte rar la suprafață.

Cei care l-au văzut au observat că acesta este mort. Peștele argintiu, cunoscut de oamenii de știință drept peștele-vâslă, a fost găsit plutind. Are o lungime de 3,5 metri și a fost adus la mal pentru a fi studiat de specialiști.

Cercetătorii transmit că este vorba de un pește care are corpul lung, în formă de panglică, și care poate atinge o lungime de 6 metri. În general, „peștele apocalipsă” trăiește într-o zonă a adâncurilor mării numită zona mezopelagică.

Lumina nu poate ajunge până aici, susțin oamenii de știință de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Mai mult, Noaa Southwest Fisheries Science Center consideră că acești -vâslă sunt creaturi „ciudate și misterioase”.

Se știe că peștele rame este cel mai lung pește osos din lume, fiind descris pentru prima oară în 1772. Carnea sa are gust de substanță gelatinoasă. Nu se știu prea multe despre starea de conservare pentru că este observat viu destul de rar. Mănâncă viețuitoare mici și nu e periculos.

”Peștele apocalipsă” și superstițiile sale

Oamenii de știință știu puține lucruri despre „peștele apocalipsă” pentru că nu au reușit să îl studieze prea mult până la această oră. Specialiștii speră să descopere mai multe despre el prin intermediul necropsiei care va avea loc în curând.

Cu toate acestea în folclorul japonez există foarte multe superstiții despre această specie misterioasă. Se pare că oarfish este un semn al unui dezastru iminent, cum ar fi un cutremur. Credința aceasta datează

încă din secolul al XVII-lea în Japonia.

În plus, acești pești mai sunt cunoscuți și sub numele de „ryugu no tsukai” și considerați a fi servitorii zeului mării Ryūjin. Sintagma „ryugu no tsukai” se traduce prin „mesager din palatul zeului mării”. Aceștia erau trimiși de la palat pentru a avertiza oamenii.

„Cred că acești pești tind să urce la suprafață atunci când starea lor fizică este precară, ridicându-se pe curenții de apă, motiv pentru care sunt atât de des morți atunci când sunt găsiți”, a declarat Hiroyuki Motomura, profesor de ihtiologie la Universitatea Kagoshima, relatează .

În aceeași notă, specialiștii transmit că au fost raportate mai multe apariții ale peștilor înaintea cutremurului din Tohoku din 2011 și a dezastrului nuclear de la Fukishima, dar nu există dovezi științifice care să sugereze că cele două evenimente sunt conectate.

Ultimul pește apocalipsă văzut de oameni în California a fost în urmă cu 11 ani. Aceste creaturi maiestuoase trăiesc și în alte ape din întreaga lume, fiind semnalate apariții în Maine, New Jersey, Taiwan și Japonia.