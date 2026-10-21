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Peste cine dă Craiova în Conference League: fiul fostului antrenor de la PSG și Chelsea joacă la Inter d’Escaldes

Gabriel-Alexandru Ioniță
21.10.2026 | 12:34
Peste cine da Craiova in Conference League fiul fostului antrenor de la PSG si Chelsea joaca la Inter dEscaldes
SPECIAL FANATIK
Maurizio Pochettino, fiul lui Mauricio Pochettino, în tricoul celor de la Inter d'Escaldes. Foto: Profimedia
Inter d'Escaldes, următoarea adversară a celor de la U Craiova în Conference League, îl are în lot pe fiul unui antrenor mare din fotbalul mondial. Despre cine este vorba
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Meciul Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova din etapa a doua a fazei principale din Conference League a fost programat să se dispute joi seară în Andorra, cu începere de la ora României 19:45. În prima rundă, oltenii au făcut egal pe teren propriu cu Getafe, scor 1-1, în vreme ce formația din Andorra a pierdut pe terenul suedezilor de la Mjallby cu scorul de 0-2.

Maurizio Pochettino Grippaldi, fiul lui Mauricio Pochettino, joacă la Inter d’Escaldes, adversara celor de la U Craiova din Conference League

Ambele echipe vin după victorii în campionat obținute pe teren propriu, Craiova 2-0 cu Farul Constanța, iar Inter d’Escaldes 4-2 în derby-ul local cu Atletic Escaldes. Așadar, cele două formații se află în momente bune în această perioadă a sezonului, dar, chiar și în aceste condiții, rămâne destul de clar că oltenii sunt marii favoriți la victorie înaintea meciului direct, cel puțin pe hârtie.

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Asta pentru că gruparea din Andorra, așa cum ne-am fi putut aștepta cu toții de altfel, nu dispune în prezent de jucători chiar foarte bine cotați la nivel internațional. Pe de altă parte însă, în lotul lui Inter d’Escaldes există în acest moment un nume cu rezonanță, Pochettino. Nu este însă vorba despre argentinianul Mauricio Pochettino, fostul antrenor de la Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG și Chelsea, în prezent selecționer la naționala Statelor Unite ale Americii.

Cum a evoluat Maurizio Pochettino ca fotbalist până acum

Ci despre unul dintre fiii săi, Maurizio Pochettino Grippaldi, extremă dreapta în vârstă de 25 de ani, fotbalist care deține dublă cetățenie, argentiniană și spaniolă, fiind născut în Barcelona pe vremea când tatăl lui încă juca pentru Espanyol. Maurizio este cotat în prezent de Transfermarkt la 300.000 de euro și evoluează la Inter d’Escaldes din august 2025.

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Anterior a mai fost legitimat la CD Ibiza, Gimnastic și la juniorii celor de la Watford, Tottenham și Southampton, la ultimele două în perioadele în care tatăl său era antrenor acolo. Mauricio Pochettino mai are un fiu, de asemenea implicat în fotbal. Sebastiano este în prezent colaboratorul selecționerului SUA, în rol de preparator fizic. De asemenea, fostul fotbalist argentinian mai are și un nepot, Tomas Pochettino, jucător în acest moment în Brazilia, la Esporte Clube Vitoria. De-a lungul carierei sale de fotbalist profesionist, Mauricio Pochettino a bifat cluburi precum Newell’s Old Boys, Espanyol, PSG sau Bordeaux.

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Mauricio Pochettino, în prezent selecționerul Statelor Unite. Foto: Hepta
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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