Peste Cristiano Ronaldo și Messi! Ce bornă fabuloasă a stabilit Erling Haaland în Champions League

Erling Haaland nu doar că le calcă pe urme lui Cristiano Ronaldo și Messi, ci îi și depășește. Norvegianul a stabilit un nou record în Champions League
Cristian Măciucă
19.09.2025 | 00:30
Peste Cristiano Ronaldo si Messi Ce borna fabuloasa a stabilit Erling Haaland in Champions League
Peste Cristiano Ronaldo și Messi! Ce bornă fabuloasă a stabilit Erling Haaland în Champions League. FOTO: hepta.ro

Erling Haaland (26 de ani) a jucat 80 de minute în prima etapă din noua ediție de Champions League. Suficient pentru ca superstarul norvegian să stabilească o nouă bornă fabuloasă. 

Erling Haaland, bornă incredibilă în Champions League. I-a depășit pe Cristiano Ronaldo și Messi

Atacantul a fost one-man show în meciul câștigat de Manchester City, scor 2-0, cu Napoli. Mai întâi, „Tunetul Nordului” a ieșit în evidență în minutul 21, când a provocat eliminarea lui Di Lorenzo.

Italianul a primit direct cartonașul roșu, pentru că l-a faultat pe Haaland din postura de ultim apărător. În actul secund, norvegianul a făcut ceea ce știe cel mai bine.

În minutul 56, Haaland a deblocat tabela din pasa lui Foden. El a marcat cu o lovitură de cap năprasnică, fără să îi ofere vreo șansă goalkeeperului Vanja Milinkovic-Savic.

Ca urmare a acestei reușite, Erling Haaland a atins o bornă fabuloasă în UEFA Champions League: 50 de goluri marcate. Nordicul a devenit astfel fotbalistul care atinge cel mai repede acest număr. Vârful în vârstă de 26 de ani a avut nevoie de doar 49 de meciuri, record cu care nici măcar giganții Cristiano Ronaldo și Lionel Messi nu se pot lăuda.

Cel care a sigilat victoria lui Manchester City pe Etihad Stadium a fost Jeremy Doku. Belgianul a marcat pentru 2-0 în minutul 65, după un assist primit de la internaționalul olandez Tijjani Reijnders. Următorul meci al „cetățenilor” în Liga Campionilor e miercuri, 1 octombrie, de la ora 22:00, pe terenul lui AS Monaco.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
