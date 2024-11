Peste două treimi dintre români ar fi votat un partid naţionalist în 2022. Cum au evoluat opţiunile electorale în numai doi ani

Mai exact, Stefureac le-a adus aminte românilor că în 2022 a făcut public un sondaj prin care arăta că românii caută cu mare interes un partid de orientare naționalistă (66% din populație), cu toate că nu ar vota acest partid cu orice preț, dacă ar trece niște linii roșii.

Peste două treimi dintre români ar fi votat un partid naţionalist în 2022

”Sondaj din 2022: asta publicam atunci, și ne-am luat un potop de înjurături, multe de la intelectuali finuti. Detaliile publicate în februarie 2022 le regăsiți în comentarii. Spuneam atunci, în februarie 2022 următoarele”, își începe discursul pe Facebook fondatorul INSCOP Research.

“Votul ipotetic pentru un partid de orientare naționalistă (două treimi din populație) este un indicator general care arată preocuparea populației pentru o mai bună reprezentare a intereselor țării, iar nu o măsură exactă a scorului electoral pe care l-ar putea obține un partid care se auto-declară declară naționalist.

De exemplu, atunci când sunt întrebați dacă ar mai vota un partid cu orientare naționalistă dacă acesta ar propune ieșirea României din UE, din cele două treimi mai rămân doar un sfert dintre români dispuși să voteze un asemenea partid.

ar propune apropierea față de Rusia, ar mai fi votat doar de aproximativ 17% dintre români”, arată Stefureac. Așadar, românii se săturaseră încă de pe acum de partidele tradiționale.

Românii erau dispuși din 2022 să voteze cu un partid naționalist

Așadar, românii erau încă din 2022 dispuși să voteze un partid considerat naționalist, cum ar fi AUR (de exemplu), însă ar exista anumite linii roșii pe care oamenii nu le-ar accepta dacă ar fi încălcate, cum ar fi ieșirea din UE.

Pe această listă se numără apropierea periculos de mult de Rusia sau tentativa de a părăsi UE, două scenarii care nu erau privite în 2022 cu ochi buni. Desigur, cifrele ar putea să fie total diferite în prezent, însă doar alegerile din 1 decembrie vor arăta cum stăm în realitate.

Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false” – Ediția a IV-a – a fost realizat in 2022 de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group.

În cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States – și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project”, a mai explicat analistul.