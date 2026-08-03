Sport

Peste jumătate de miliard de euro! Cine sunt vedetele lui Brighton, posibila adversară a lui CFR Cluj din play-off-ul Conference League

Misiune infernală pentru CFR Cluj, dacă ajunge în play-off-ul Conference League. Dacă vor trece de Tromso, ardelenii se vor duela cu Brighton. Englezii au un lot evaluat la 647,5 milioane de euro
Cristian Măciucă
03.08.2026 | 19:54
Peste jumatate de miliard de euro Cine sunt vedetele lui Brighton posibila adversara a lui CFR Cluj din playofful Conference League
SPECIAL FANATIK
Peste jumătate de miliard de euro! Cine sunt vedetele lui Brighton, posibila adversară a lui CFR Cluj din play-off-ul Conference League. FOTO: Fanatik
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UEFA a stabilit luni, 3 august, tabloul play-off-ului Conference League, iar CFR Cluj știe ce o așteaptă dacă va elimina pe Tromso în turul al treilea preliminar. Echipa lui Antonio Folha ar urma să dea peste Brighton & Hove Albion, una dintre cele mai valoroase formații din Premier League.

Brighton, colosul din Premier League, ar putea ieși în calea lui CFR Cluj

CFR Cluj încearcă să ajungă pe tabloul principal din Conference League, dar are o misiune infernală. Mai întâi, echipa lui Antonio Folha trebuie să treacă în turul 3 de norvegienii de la Tromso, într-o „dublă” extrem de complicată. Dacă trupa din Gruia va răsturna calculul hârtiei și o va elimina pe Tromso, în play-off, lucrurile se vor complica și mai tare. În calea ardelenilor va ieși Brighton, formație care a terminat pe locul 8 în sezonul trecut de Premier League.

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Echipa antrenată de germanul Fabian Marc Hürzeler (33 de ani) are al 7-lea cel mai scump lot din Premier League. Site-ul transfermarkt.com evaluează lotul „pescărușilor” la 647,5 milioane de euro. Doar granzii Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham și Manchester United au loturi mai valoroase decât cel al posibilei adversare a CFR-ului.

În schimb, octupla campioană a României are un lot evaluat la 17,98 milioane de euro, de aproximativ 36 de ori mai ieftin decât cel pe care îl pregătește managerul german al lui Brighton. În cazul în care vor ajunge să se dueleze în dublă manșă, „dubla” CFR – Brighton se va juca pe 20 august, turul, și pe 27, returul. Ardelenii vor fi gazde în Gruia în prima manșă, urmând ca meciul al doilea să se dispute pe Falmer Stadium.

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Cine sunt cei mai valoroși fotbaliști de la Brighton & Hove Albion

Cel mai scump fotbalist din lotul echipei care a terminat pe 8 în Premier League este Luka Vuskovic (19 ani). Fundașul croat este evaluat de transfermarkt.com la 60 de milioane de euro. El a fost cumpărat vara aceasta de la Tottenham în schimbul sumei de 54 de milioane de euro. Alte vedete din lotul lui Hürzeler sunt Carlos Baleba (55 de milioane de euro), Yankuba Minteh (45 de milioane de euro) sau Bart Verbruggen (40 de milioane de euro). Portarul olandez este considerat unul dintre cei mai buni din Premier League și e curtat de granzi din toată lumea.

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Brighton a vândut un jucător cu 60 de milioane de euro

Olandezii sunt la mutere în lotul lui Brighton. Pe lângă portarul Bart Verbruggen, „pescărușii” în au în lot și pe fundașul Mats Wieffer (25 de milioane de euro). Fabian Marc Hürzeler a renunțat însă la cel mai valoros batav pe care îl avea în echipă. Este vorba despre stoperul Jan Paul van Hecke, pe care l-a vândut la Tottenham în schimbul sumei de 60 de milioane de euro. Toți acești trei fotbaliști au făcut parte din lotul Olandei la CM 2026.

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Până acum, Brighton nu a jucat niciodată împotriva vreunei echipe din România. Totuși, englezii sunt strâns legați de țara noastră și de CFR Cluj. Unul dintre cei mai buni manageri din istoria clubului de pe Falmer Stadium rămâne Roberto De Zerbi. Fostul mijlocaș italian a jucat în Gruia în perioada 2010-2012, iar între 2022 și 2024 a fost antrenorul „pescărușilor”. La Brighton a jucat și actualul fotbalist al lui Dinamo, Adrian Mazilu, cumpărat în 2024, de la Farul, cu 3 milioane de euro.

  • 647,5 milioane de euro valorează lotul lui Brighton & Hove Albion
  • 17,98 milioane de euro este valoarea lotului lui CFR Cluj
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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