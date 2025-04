Peste Mitriţă, Chiricheş şi Tănase! Rapid plăteşte cel mai scump salariu din SuperLiga, dar atacantul a bifat doar 140 de minute în acest sezon

Dan Şucu a preluat în luna decembrie clubul Genoa din Serie A. Această tranzacţie spectaculoasă a deschis oportunitatea ca Rapidul să împrumute jucători mai bine cotaţi din Serie A, dar care evoluau mai puţin la echipa de pe Marassi.

David Ankeye, prima mutare pe axa Genoa – Rapid

Iar primul jucător care a făcut pasul de la Genoa la Rapid a fost David Ankeye. Atacantul nigerian a fost transferat de italieni de la Sheriff Tiraspol, pentru 2,5 milioane de euro. Coincidenţa face ca italienii să concureze chiar cu FCSB pentru această mutare.

Gigi Becali a dezvăluit că a avut oportunitatea de , dar a ezitat. Ulterior, Genoa a intrat pe fir şi a rezolvat mutarea. Doar că nigerianul nu s-a adaptat în Serie A.

A primit şi destul de puţine şanse, fiind folosit în patru confruntări, iar cel mai mult a bifat 21 de minute în Genoa – Juventus 0-3. Astfel, în luna ianuarie, după ce Dan Şucu a preluat clubul italian, Ankeye şi-a dat acceptul să vină la Rapid, împrumut până în vară.

Salariu peste Mitriţă, Chiricheş sau Tănase

Victor Angelescu a declarat la FANATIK SUPERLIGA că . Doar că Ankeye are un salariu la Genoa de 54.000 de euro lunar (650.000 de euro pe an), ceea ce îl face cel mai bine plătit jucător din SuperLiga.

Dar, atacantul nigerian nu s-a adaptat la Rapid şi a prins în total doar 140 de minute sub comanda lui Marius Şumudică. Nu a marcat niciun gol, iar în primele trei etape din play-off a fost rezervă neutilizată.

Ca termen de comparaţie, David Ankeye câştigă mai mult decât Alex Mitriţă (600.000 de euro pe an), Vlad Chiricheş (480.000 de euro pe an) sau Florin Tănase (360.000 de euro pe an).

Ankeye, a treia variantă pe postul de atacant central

În acest moment, David Ankeye este doar a treia variantă de atacant central a lui Marius Şumudică, după Elvir Koljic şi Borislav Burmaz. Antrenorul Rapidului a dezvăluit după victoria cu Dinamo că nigerianul va mai primi şanse până la finalul sezonului:

„Este un jucător bun, un jucător care are nevoie de adaptabilitate. Este un jucător cu calități, are nevoie de spațiu, un jucător pe care mi-a fost greu să-l folosesc, dar probabil va mai avea șansa de a intra și sper să spargă și el gheața”, a spus Şumudică.

David Ankeye este împrumutat de Genoa la Rapid până la finalul actualului sezon. Atacantul nigerian are contract cu echipa de Serie A până în vara anului 2027.