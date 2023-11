Peştele care te scapă de colesterol. Nici pastilele nu sunt atât de eficiente

Peștele este unul dintre cele mai consumate produse de către români, datorită gustului, dar și beneficiilor pentru sănătate. De-a lungul timpului s-au efectuat numeroase studii în baza cărora s-a constatat că peștele reglează anumite funcții ale organismului uman.

Ce pește te poate scăpa de colesterol

Una dintre proprietățile peștelui este și reducerea cantității de colesterol, adesea întâlnit la români. Însă, nu orice tip de pește elimină această problemă. De exemplu, în mod cert nu vei scăpa de colesterol dacă vei opta pentru un pește prăjit, mămăligă și maioneză de usturoi.

Peștele indicat de către specialiștii în sănătate este cel bogat în acizi grași Omega 3, care contribuie la activitatea normală a inimii și a vaselor de sânge. Somonul, păstrăvul, macroul, sardina sau heringul sunt tipurile de pește de unde putem obține Omega 3.

Nutriționistul Mihaela Bilic spune că păstrăvul are chiar mai mult Omega 3 decât peștele din mările reci, iar acesta este întrecut doar de sardină. Așadar, și trebuie neapărat să-l consumați.

”Cand spui peste toata lumea are o retinere pentru ca se gandeste la oase. In asa hal le e frica americanilor de oase incat majoritatea tinerilor nici nu stiu cum arata o bucata de peste, inafara de crochete si fish fingers, ei nu mananca niciun tip de peste (…)

Vine apoi argumentul Omega 3, ca ne place sau nu, e musai sa mancam peste pentru sanatate. Si iata, exista Omega 3 nu numai in somon, macrou si hering, ci si in pastrav. Ba mai mult, pastravul e mai bogat in acizi grasi esentiali decat pestele din mările reci, doar sardina il intrece” , a notat Mihaela Bilic într-o postare de pe său.

Acizii grași Omega 3 ajută și la funcționarea în parametrii normali ai trigliceridelor din sânge. De asemenea, prin reducerea nivelului de colesterol rău se previne formarea plăcilor aterosclerotice, adică se împiedică depunerea altor grăsimi pe pereții arteriali.

De câte ori pe săptămână este bine să consumi pește

Ca să îți asiguri o sănătate curată, Optează în special pentru tipurile de pește enumerate anterior, inclusiv pentru sardină, deoarece are cea mai mare cantitate de Omega 3.

Orice pește, pentru un gust mai bun și pentru o textură mai sănătoasă, ar trebui preparat la cuptor. Se poate asorta cu legume precum lămâie, salată verde, roșii, cartofi, morcovi și poți presăra peste el ulei de măsline extravirgin. Va fi un deliciu perfect.