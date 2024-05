Peștele din România care are puține oase, e plin de vitamine și are o carne delicioasă. I se spune ”ton de Marea Neagră” și puțini români știu de el. Conținutul ridicat de ulei îl face să fie similar la gust cu macroul.

Conținutul crescut de ulei îl face să fie asemănător la gust și cu macroul. Pescarii spun că este unul dintre cei mai renumiți pești care trăiesc în apele din țara noastră. Se numește pălămidă cu spatele dungat, cunoscut și ca lacherdă.

Acesta este bogat în nutrienți, proteine, acizi grași Omega-3, vitamine și minerale. O singură porție de pălămidă oferă o cantitate semnificativă de vitamina B12, seleniu și niacină, esențiale pentru o sănătate optimă.

De asemenea, are puține grăsimi saturate, perfecte pentru funcționarea normală a inimii și a creierului. În plus, este recomandat de bucătari pentru că are fosfor, potasiu și magneziu, ce contribuie la menținerea sănătății oaselor și mușchilor.

Bucătarii obișnuiesc să îl prepare la grătar pentru a-l servi drept fel principal. poate fi afumat sau marinat, procedeu care îi dă o aromă mai intensă, precum și un termen de valabilitate mai lung. Așa se poate păstra o perioadă mai mare.

Ce caracteristici are peștele pălămidă

Peștele pălămidă este un membru al familiei macroului. Pescarii îl recunosc după corpul său aerodinamic și lung, care poate ajunge până la o lungime de circa 30-50 cm, dar și după culoarea albastră sau verzui-albăstriu.

Potrivit , botul său este alungit și ușor ascuțit. Un aspect reprezentativ pentru această specie este legat de cele 7-9 înotătoare mici, care se numesc pinule. Greutatea sa nu este exagerată și este cuprinsă adesea între 2-3 kilograme.

Această specie care se capturează din apele Mării Negre trăiește cel mai adesea în bancuri. Poate fi pescuită și din Marea Mediteraneană și Marmara. Pălămida este un pește foarte lacom, hrănindu-se cu hamsii, scrumbii, stavrizi, puieți de chefal și chiar puietul propriu.

În altă ordine de idei, nutrioniștii atrag atenția asupra faptului că acest pește are un conținut ridicat de ulei care se găsește în carnea sa, însă uleiul îi dă un gust delicios. Pălămida este grasă doar într-o anumită perioadă din an, toamna.