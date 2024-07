Peștele pe care românii adoră să-l mănânce în vacanțele din Grecia și Italia se va regăsi și în Marea Neagră. Are o carne delicioasă și o sursă bogată de vitamine și minerale.

Peștele pe care românii adoră să-l mănânce în vacanțele din Grecia și Italia se va regăsi și în Marea Neagră are mai multe beneficii decât ar fi crezut oricine. Chiar și așa, puține persoane țin cont de acest detaliu.

Peștele are o mulțime de beneficii pentru organism. Dacă le-am cunoaște într-adevăr însă, poate le-am consuma mai des. Unii pești .

Iată că acum peștele pe care românii adoră să-l mănânce în vacanțele din Grecia și Italia se va regăsi și în Marea Neagră. Iar asta este o veste cât se poate de bună pentru cei care vor să se bucure de vitamine și de minerale.

Acest pește era până acum adus din țări europene. Lucrurile se vor schimba însă, în contextul în care biologii marini din Constanța vor să aclimatizeze în apele noastre 150 de exemplare.

Decizia acestora vine având în vedere succesul bifat cu adaptarea doradei din Mediterană. Ce pește o să se regăsească în Marea Neagră, deci, este vorb despre biban, care nu doar că e sănătos, dar e și delicios.

Ce beneficii are consumul de biban

Și surprizele nu se opresc doar aici. Specialiștii se așteaptă . Totodată, aceștia au explicat și cum va fi realizat transferul, dar și cât durează experimentul.

“Lotul adus din Italia este găzduit, în acest moment, în acest tanc cu apă de salinitate crescută de tip mediterană, cu 34-35 la mie. După ce se vor adapta, se vor linişti şi vor accepta toate condiţiile de laborator, vor fi transferaţi în acest tanc pregătit cu apă din Marea Neagră“, arată specialiştii, conform .

În ceea ce privește durata experimentului, aceasta se va întinde pe un an de zile. Chiar și așa, experții se așteaptă la rezultate uimitoare și sunt încrezători. Astfel, peștele pe care românii adoră să-l mănânce în vacanțele din Grecia și Italia se va regăsi și în Marea Neagră.

Ce beneficii are bibanul pentru organism? În primul rând e o sursă bună de proteine de înaltă calitate. Totodată, acest pește este bogat în acizi grași omega-3, are beneficii pentru inimă, dar și pentru creier. Dincolo de asta, peștele are o mulțime de vitamine și de minerale.

El contribuie și la menținerea oaselor sănătoase și de asemenea, are și antioxidanți. Iar aceștia din urmă ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Astfel, un consum regulat aduce doar beneficii organismului nostru.