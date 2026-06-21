Peștișorul de aur al Cupei Mondiale 2026! ”Swimbappe” este noua vedetă a predicțiilor

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Nu este de aur, dar peștișorul ”Swimbappe” ar putea fi de mare ajutor celor care pariază pe întâlnirile de la Cupa Mondială 2026. Predicțiile sale ar putea să-i ajute pe unii să facă bani frumoși pe timpul turneului final.

Peștele ”Swimbappe” face predicții la Cupa Mondială 2026

De la startul Cupei Mondiale, peștișorul auriu ”Swimbappe” a fost însărcinat cu prezicerea rezultatelor partidelor din acvariul său din Toronto. Numit în onoarea atacantului francez Kylian Mbappe, animalul marin a primit un teren de fotbal în miniatură în acvariul său.

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El este expus în fața unei clădiri din centrul orașului și se poziționează în mijlocul terenului înainte de a-și face predicția. Spectatorii prezenți la fața locului fac o numărătoare inversă, iar peștele înoată într-una dintre părțile terenului, spre steagul echipei pe care o vede câștigătoare.

După , bilanțul este unul decent: 14 predicții corecte și 10 greșite. Cu toate acestea, nu este capabil să prezică rezultatele de egalitate. ”Egalurile sunt puțin dificil de prezis pentru el, având în vedere corpul său”, a declarat Tim Glenn, director de creație la OneMethod, pentru .

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”Swimbappe” a dat-o în bară cu ultimele predicții

După ce , din etapa a doua a fazei grupelor de a Cupa Mondială, ”Swimbappe” s-a înșelat și în privința .

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Cu toate acestea, peștișorul este în continuare un punct de atracție al Cupei Mondiale. ”Există o logică în nebunia lui. Trebuie doar să ai încredere în metoda lui și să crezi în Swimbappe”, a spus Tim Glenn.

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Peștișorul ”Swimbappe” se alătură altor animale celebre care au făcut predicții de-a lungul timpului. Caracatița Paul a făcut furori la Mondialul din 2010, iar porcușorul Marcel a fost vedeta turneului final din 2018. Anul acesta, cățelușa Nova s-a făcut remarcată în Franța cu predicțiile sale la VAR făcute pe rețelele de socializare.