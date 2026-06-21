Sport

Peștișorul de aur al Cupei Mondiale 2026! ”Swimbappe” este noua vedetă a predicțiilor

A devenit o tradiție la turneele finale ca diferite animale să facă predicții în ceea ce privește rezultatele meciurilor. Nici Cupa Mondială din 2026 nu face excepție, iar vedetă este un peștișor.
Traian Terzian
21.06.2026 | 07:15
Pestisorul de aur al Cupei Mondiale 2026 Swimbappe este noua vedeta a predictiilor
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Pește ”Swimbappe” face predicții la Cupa Mondială 2026. Sursă foto: Reuters
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Nu este de aur, dar peștișorul ”Swimbappe” ar putea fi de mare ajutor celor care pariază pe întâlnirile de la Cupa Mondială 2026. Predicțiile sale ar putea să-i ajute pe unii să facă bani frumoși pe timpul turneului final.

Peștele ”Swimbappe” face predicții la Cupa Mondială 2026

De la startul Cupei Mondiale, peștișorul auriu ”Swimbappe” a fost însărcinat cu prezicerea rezultatelor partidelor din acvariul său din Toronto. Numit în onoarea atacantului francez Kylian Mbappe, animalul marin a primit un teren de fotbal în miniatură în acvariul său.

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El este expus în fața unei clădiri din centrul orașului și se poziționează în mijlocul terenului înainte de a-și face predicția. Spectatorii prezenți la fața locului fac o numărătoare inversă, iar peștele înoată într-una dintre părțile terenului, spre steagul echipei pe care o vede câștigătoare.

După prima etapă a fazei grupelor, bilanțul este unul decent: 14 predicții corecte și 10 greșite. Cu toate acestea, nu este capabil să prezică rezultatele de egalitate. ”Egalurile sunt puțin dificil de prezis pentru el, având în vedere corpul său”, a declarat Tim Glenn, director de creație la OneMethod, pentru Reuters.

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”Swimbappe” a dat-o în bară cu ultimele predicții

După ce a dat greș cu meciurile SUA – Australia și Maroc – Scoția, din etapa a doua a fazei grupelor de a Cupa Mondială, ”Swimbappe” s-a înșelat și în privința duelului dintre Brazilia și Haiti.

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Cu toate acestea, peștișorul este în continuare un punct de atracție al Cupei Mondiale. ”Există o logică în nebunia lui. Trebuie doar să ai încredere în metoda lui și să crezi în Swimbappe”, a spus Tim Glenn.

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Peștișorul ”Swimbappe” se alătură altor animale celebre care au făcut predicții de-a lungul timpului. Caracatița Paul a făcut furori la Mondialul din 2010, iar porcușorul Marcel a fost vedeta turneului final din 2018. Anul acesta, cățelușa Nova s-a făcut remarcată în Franța cu predicțiile sale la VAR făcute pe rețelele de socializare.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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