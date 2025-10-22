Antrenorul lui PSV a făcut anunțul despre Dennis Man după „dubla” cu Napoli din Champions League: „Foarte important!”

ADVERTISEMENT

Tehnicianul olandez a avut numai cuvinte de laudă pentru fotbalistul pe care PSV l-a luat de la Parma în vară, pentru 8,5 milioane de euro.

Ce spune Peter Bosz despre Dennis Man după PSV – Napoli 6-2

Peter Bosz a avut un mesaj clar cu privire la evoluția lui Dennis Man, cel care a avut nevoie de timp pentru a se adapta. Acesta spune că există o presiune mare pe jucătorii transferați, iar acest lucru nu este corect, pentru că așteptările nu sunt realiste și afectează pe toată lumea. Acum, însă, tehnicianul a apreciat modul în care internaționalul român s-a prezentat și a spus că al doilea gol a fost unul marcat datorită calităților pe care jucătorul le are.

„De multe ori ne așteptăm ca atunci când transferăm un jucător, el să performeze imediat și să facă diferența. Vrei să-l vezi imediat că este bun. Acest lucru nu este realist. Uneori este bine să ai răbdare și încredere. Oamenii care l-au adus au făcut-o cu mare atenție. Earnie Stewart (n.r. directorul sportiv de la PSV) a fost în Italia pentru a-l urmări la Parma.

Am fost atât de mulțumit de el, mi-a plăcut foarte mult al doilea gol. Dacă este cineva care se poate lăuda cu un șut bun de la distanță, el este acela. A mai avut astfel de ocazii înainte, dar acum și-a găsit precizia și a reușit să marcheze. Asta este foarte important pentru el, mă bucur că a avut această evoluție”, a spus Peter Bosz conform .

Cum a reușit Dennis Man să marcheze de două ori în PSV – Napoli

După un start de meci în care italienii au condus, cei de la PSV au revenit pe tabelă și la pauză aveau 2-1. Repriza secundă a fost momentul în care și a avut cele două reușite. Mai întâi, în minutul 54, Mauro Junior a pătruns în partea dreaptă și a centrat în 6 metri, iar atacatul crescut la UTA a deviat subtil balonul, cu pulpa, și a reușit să-l învingă pe Vanja Milinkovic-Savic, care nu a putut decât să vadă cum balonul intră în poartă.

A urmat însă al doilea gol, care a pecetluit de tot soarta partidei. În minutul 80, când era 3-1 pentru gazde, care aveau și un om în plus, Dennis Man a primit în dreapta, aproape de tușă, a pătruns spre interior, iar de la marginea careului, aproximativ 19 metri, a trimis un șut puternic, la colțul scurt, pe care din nou goalkeeperul sârb nu l-a putut para. Astfel, într-o seară memorabilă pentru el.