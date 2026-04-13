Peter Magyar, mai bogat ca Orban! De unde are bani viitorul premier și ce bunuri au politicienii care s-au bătut pe viață și pe moarte

Diferențele dintre averile declarate ale lui Péter Magyar și Viktor Orbán sunt nu doar vizibile, ci de-a dreptul spectaculoase. Doi oameni care s-au duelat politic fără menajamente ajung să fie separați și de felul în care își expun ,sau nu, bunăstarea. Iar pe hârtie, lucrurile sunt clare: Magyar pare net mai înstărit decât liderul de la Budapesta.

Bătălia averilor: Peter Magyar, mai bogat ca Orban (cel puțin oficial)

Într-un stil aproape paradoxal pentru un politician cu o carieră atât de lungă, Viktor Orbán declară o avere modestă. Practic, în documentele oficiale apar doar două imobile: o casă familială în Felcsúț, lângă celebrul stadion, și un apartament în sectorul XII din Budapesta. În rest, liniște totală. Nicio mașină, niciun cont spectaculos, nicio investiție. Singura sumă notabilă este un cont comun cu soția, unde se aflau aproximativ 5,065 milioane de forinți la finalul lui 2025.

Nu există economii în valută, titluri de stat sau alte instrumente financiare. Nici datorii. Totul pare calculat la limită, ca și cum premierul Ungariei ar duce o viață financiară extrem de simplă. Imaginea aceasta a unui lider „modest” contrastează însă cu percepția publică și cu investigațiile jurnalistice.

Orban și-ar putea ascunde adevărata avere în alte părți

Publicații precum sau Atlatszo au ridicat semne de întrebare legate de modul în care sunt declarate anumite proprietăți, mai ales cele din Felcsúț. Există suspiciuni privind coproprietăți sau active utilizate prin intermediul unor fundații, care nu apar clar în declarații. Mai mult, averea familiei extinse, inclusiv moșteniri importante, nu este reflectată în documentele oficiale.

De cealaltă parte, Péter Magyar vine cu un profil complet diferit. Fost europarlamentar și lider al partidului Tisza, acesta afișează o avere mult mai consistentă și, cel puțin la nivel declarativ, mult mai transparentă. În Budapesta, deține două apartamente, unul de 216 metri pătrați și altul de 49 – plus un garaj de 25 de metri pătrați, toate în sectorul XII. În plus, are un teren generos de aproximativ 8.000 de metri pătrați în Balatonfenyves, o zonă de vacanță foarte apreciată.

Magyar are un pian Yamaha

La capitolul bunuri personale, diferențele devin și mai evidente. Magyar declară un SUV Volvo, două tablouri de colecție și un pian Yamaha. Nu sunt extravagante de tip oligarhic, dar conturează imaginea unui politician cu resurse solide și gusturi cultivate.

Situația financiară a lui Magyar este susținută și de economii consistente. În conturi, acesta avea la finalul lui 2025 aproximativ 1,2 milioane de forinți și 79.000 de euro, o creștere semnificativă față de anul anterior. În plus, deține investiții în valoare de circa 35 de milioane de forinți și 70.000 de euro, sub formă de acțiuni și fonduri.

Desigur, nu totul este perfect în bilanțul său. Magyar are și datorii: aproximativ 3,4 milioane de forinți pe cardul de credit și încă 5,8 milioane către o persoană fizică. Chiar și așa, raportul dintre active și pasive îl plasează confortabil peste nivelul declarat al lui Orbán.

HVG: Neconcordanță între documente și realitate

Un alt aspect esențial este dinamica averilor. Dacă în cazul lui Orbán nu apar schimbări majore de ani buni, Magyar a acumulat bunuri și investiții într-un ritm accelerat. Achizițiile imobiliare, dezvoltarea proprietăților de la Balaton și creșterea economiilor indică o strategie financiară activă, susținută probabil de veniturile din perioada în care a fost europarlamentar.

Datele care conturează aceste portrete provin atât din declarațiile oficiale, cât și din investigații publicate de instituții precum . , nu există semnale majore de neconcordanță între documente și realitate, ceea ce întărește percepția de transparență.

, chiar dacă declarațiile sunt corecte din punct de vedere formal, ele par incomplete în raport cu informațiile apărute în presă. Aici intervine problema sistemică: declarațiile de avere se bazează pe auto-raportare și nu includ activele rudelor sau ale unor entități conexe.

Orban, ”sărac” pe hârtie

Așadar, cine e mai bogat? Strict pe baza datelor oficiale, răspunsul e simplu: Péter Magyar. Are mai multe proprietăți, economii mai consistente și investiții clare. Viktor Orbán rămâne, cel puțin pe hârtie, un politician cu o avere modestă, limitată la locuințe și un cont comun.

Dar adevărul complet e, ca de obicei, mai nuanțat. Într-un sistem în care activele pot fi plasate pe numele altora sau gestionate indirect, diferența reală de avere poate fi mai mică sau chiar inversată. Cu toate acestea, până la proba contrarie, imaginea publică este limpede: noul val politic reprezentat de Magyar vine și cu o forță financiară pe măsură.