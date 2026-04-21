Peter Magyar și Kelemen Hunor, prima oară față-n față. S-ar putea schimba relația dintre UDMR și noul Guvern ungar? „Nu-și pierde nimeni influența”

Peter Magyar, noul premier al Ungariei, a anunțat că a avut o întâlnire cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. Înainte de aceste discuții, liderul maghiar a menționat faptul că îi va cere președintelui UDMR „să se abțină cu strictețe în viitor de la orice intervenție în politica de partid din țara mamă”. S-ar putea schimba relația dintre UDMR și noul Guvern de la Budapesta? Analistul pe politică externă Iulian Chifu comentează pentru FANATIK această chestiune.

Peter Magyar și Kelemen Hunor au căzut la pace

Kelemen Hunor a călcat marți, 21 aprilie, în biroul personal al lui Peter Magyar. Cei doi au avut prima discuție după schimbarea Guvernului de la Budapesta. Înainte de discuții, noul premier ungar a precizat că îi va cere liderului UDMR „să se abțină cu strictețe în viitor de la orice intervenție în politica de partid din țara mamă” și a menționat că nu dorește să mai existe abuzuri asemănătoare cu cele din campanie, privind votul prin corespondență.

În urma întâlnirii, Magyar a făcut un nou anunț pe pagina sa de Facebook, susținând faptul că a căzut la pace cu Kelemen Hunor, având în vedere că liderul UDMR era cunoscut pentru susținerea oferită lui Viktor Orban. De altfel, cei doi au anunțat că vor lucra în favoarea maghiarilor din România.

„I-am subliniat și domnului președinte că drepturile dobândite ale maghiarilor din Transilvania rămân și se pot baza pe sprijinul patriei lor mamă în toate. Totodată, așteptările noastre de bază în ceea ce privește subvențiile sunt transparența și responsabilitatea, precum și respectarea fermă a reglementărilor legislative maghiare și românești. Am mai spus că utilizarea subvențiilor acordate în ultimul deceniu va fi examinată retrospectiv”, se arată în postarea lui Peter Magyar.

Mai mult decât atât, șeful UDMR a promis că nu se va amesteca în politica din Ungaria. „Am primit o garanție de la domnul președinte că pe viitor UDMR se va abține să se amestece în lupta politică a partidului maghiar. Am convenit, de asemenea, că neregulile cu votul poștal experimentate în cadrul alegerilor parlamentare din 2026, trebuie examinate regulile de vot pentru a preveni o eventuală fraudă electorală”, mai precizează premierul ungar.

S-ar putea schimba relația dintre UDMR și noul Guvern de la Budapesta?

În această chestiune, FANATIK a discutat cu analistul pe politică externă Iulian Chifu. Acesta susține că relația dintre nu poate fi una controversată, ci doar de colaborare indiferent de cine se află la conducere.

„Această relație nu poate să fie una, haideți să spunem, nici controversată și nici de ciocnire între cele două părți. Trebuie să fie una de colaborare, indiferent care este formula, care sunt opțiunile, inclinațiile unei părți și a celeilalte. Este, de asemenea, natural ca fiecare dintre cele două părți, activând în spații politice distincte, să-și poată gestiona politicile în mod independent.

Dacă în perioada Orban a existat un tip de ingerință, ba poate chiar solicitări de implicare, poate chiar constrângeri ale Ungariei în politica acestor state care au minorități și viceversa de implicare a liderilor acestor minorități în politica maghiară, de această dată, noul lider generic, să-i spunem, vine și spune că are în vedere evitarea acestei stări de fapt, în măsura în care s-a manifestat ea în perioada anterioară, în epoca Orban”, a declarat expertul Iulian Chifu.

Și-ar putea pierde UDMR influența?

Întrebat dacă după noile schimbări din Ungaria , expertul a declarat că fiecare și-o va păstra acolo unde este „natural să o dețină”. „Păi nu, nu-și pierde nimeni influența, fiecare și-o păstrează acolo unde e natural să o dețină, adică în statul în care face politică, unde funcționează alegătorii pe care îi reprezintă. Deci nu e o chestiune ieșită din comun, dar în sensul ăsta trebuie înțeleasă, cel puțin așa înțeleg eu această observație”, ne-a mai spus Iulian Chifu.

De asemenea, în contextul în care scena politică din România se clatină tot mai mult și este tot mai instabilă, analistul pe politică externă precizează că, normal ar fi, ca nici Ungaria să nu intervină în problemele din țara noastră.

„Avem, de fapt, anunțată abținerea de la implicarea UDMR în politicile din Ungaria. N-am avut și un angajament pe care îl prezumăm, e natural să fie în oglindă și de partea cealaltă. Dar vom vedea acest lucru în măsura în care el va deveni public la un moment sau altul”, a mai menționat expertul pentru FANATIK.