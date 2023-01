Petre Daea, din nou viral. Ar fi adormit și sforăit în timpul unei intervenții TV: ”Nu comentez așa ceva”. Video

Ministrul agriculturii Petre Daea ar fi adormit și sforăit în direct la TV, în timp ce era în direct la TV.

Petre Daea ar fi adormit și sforăit la TV

Ministrul în vârstă de 73 de ani a intervenit în direct la Antena 3, însă pare că a adormit și sforăit în timp ce moderatoarea îi adresa întrebări.

momentul amuzant s-a petrecut în timpul emisiunii ”Decisiv” de la Antena 3, prezentată de Cătălina Porumbel, Gina Vacariu și Mădălina Mihalache.

Daea a fost sunat pentru a vorbi despre scumpirile alimentare, însă nu a răspuns întrebărilor. În schimb, pe fundal se auzea cum cineva respiră foarte greu și sforăie, asemeni unui om care se află într-un somn profund.

Vizibil jenate, stăpânindu-și cu greu râsul, jurnalistele Antena 3 au transmis că vor reface legătura. Daea a fost contactat de Libertatea și a negat că el ar fi fost sunat de Antena 3 sau că ar fi adormit vreodată în timp ce se afla la telefon.

”Ei vor să facă rating și pe somn. Și pe sforăit. Eu nu dorm nici noaptea, darămite ziua. Cum să adorm? Cine știe unde or fi dat ei telefon?

Nu merită să comentez așa ceva. Este dincolo de imaginația mea. Eu știu că m-au sunat și am răspuns la telefon, nici nu îmi dau seama ce a fost acolo”, a transmis Daea.

Daea spune că aștepta să intre în direct, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. În schimb a intrat cineva în direct în locul său, care a sforăit.

”Eram în mașină, veneam de la Neamț, eram în spate. În momentul în care m-au sunat la telefon, am răspuns și am intrat în direct. Pur și simplu. Cine știe pe cine or fi sunat ei? O fi sforăit vreunul de la ei, de acolo, din legătura lor, nici nu pot să îmi dau seama. Cum să sforăi, domne? Eu nu dorm nici noaptea. Eu nu dorm nici noaptea, cum să sforăi în amiaza mare?”, a completat Daea.