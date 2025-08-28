Petre Daea, reacție vehementă după zvonurile despre divorț: ”Vă dau un răspuns categoric”. Ce se întâmplă, de fapt, în familia fostului ministru PSD

Petre Daea (75 de ani), s-ar afla în pragul divorțului, potrivit unor informații publicate joi dimineața în presă. Căsnicia fostului ministru al Agriculturii ar fi ajuns într-un punct critic după ce, în luna decembrie, și-ar fi agresat soția cu 18 ani mai tânără. Camelia Luchian a cerut ordin de protecție împotriva lui Petre Daea, însă cu două zile înainte de Crăciun, aceasta a renunțat la cerere.

Prima reacție a lui Petre Daea după zvonurile despre divorț

Petre Daea a discutat cu FANATIK despre informațiile potrivit cărora soția lui a introdus o acțiune de divorț. și spune că a trecut peste problemele din trecut.

”Bazaconii, domnule, bazaconii… N-au oamenii ce să vorbească, treaba lor… În rest, ce să spun, nu este nimic adevărat.

Vă mulțumesc pentru interesul pe care îl manifestați pentru persoana mea. Vă dau un răspuns categoric, nu este nimic adevărat. Nu e ce se scrie acolo… Treaba lor… Caută zona aceasta de interes al zilei. În cazul meu, nu este adevărat”, a declarat Petre Daea pentru FANATIK.

Cum se înțelege Petre Daea cu soția

Fostul ministru mai susține că nu există niciun pe rolul instanțelor din România. De asemenea, mai spune Daea, relația cu partenera de viață este una bună.

”Nu există niciun proces de divorț înregistrat, nu există nimic. Nici intenție, nici proces, nimic. Suntem foarte bine, eu și soția. Foarte bine, de câte ori să spun?”, a mai explicat Daea.

Camelia Luchian este a treia soție a fostului ministru Petre Daea. Ea este din Vaslui și l-a cunoscut pe Daea în anul 2001. La acea vreme, femeia era directoare la o firmă piscicolă din Vaslui, iar Petre Daea era secretar de stat în Ministerul Agriculturii.

Câte neveste a avut Petre Daea

După ce au legat o relație pe plan profesional, el a adus-o în București într-o funcție de conducere. Ulterior, Camelia a continuat să lucreze în domeniul public, ocupând poziții importante, precum cea de director al Direcției Management Resurse Umane la APIA.

”Sunt bunic la patru nepoți. Iată că ați greșit atunci când ați spus că am doi copii. Nu, am trei fete și trei căsătorii. Iată, pentru exactitatea informării dumneavoastră și pentru a pune în pagina aceasta a realității situația lui Petrea Daea.

Din acest punct de vedere n-am niciun regret, dimpotrivă, mă mândresc cu acești copii, pe care îi consider și îi voi considera tot timpul parte din sufletul meu și mă voi comporta ca atare”, a declarat Petre Deaea la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Cum au apărut zvonurile referitoare la divorțul fostului ministru al Agriculturii

Episodul din decembrie 2024 a fost considerat unul surprinzător, mai ales că cei doi soți nu erau recunoscuți pentru astfel de scandaluri. Potrivit , femeia ar fi reclamat că fostul ministru ei a fost agresiv fizic și verbal, motiv pentru care a solicitat emiterea unui ordin de protecție. Ulterior, ea s-a răzgândit și și-a retras solicitarea.

Imediat după incident, Petre Daea s-a grăbit să declare că își va petrece Crăciunul în familie și că nu mai există probleme între el și Camelia. ”Trăim bine, suntem în familie”, a spus atunci fostul ministru al Agriculturii.