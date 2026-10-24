Petre Grigoraș a răpus liderul Ligii 2, iar vestiarul a erupt: „Se va vorbi frumos despre această echipă”

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Cetatea Suceava continuă să impresioneze în Liga 2! Formația pregătită de Petre Grigoraș a obținut o victorie spectaculoasă pe stadionul Areni, scor 2-0, în fața celor de la CSM Slatina, liderul clasamentului înaintea etapei a 11-a. Sucevenii au făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sezonului și au demonstrat că pot ține piept oricărei adversare din eșalonul secund. La finalul partidei, în vestiar a fost sărbătoare generală!

Sărbătoare totală la Suceava! Cetatea a învins liderul Ligii 2

Cătălin Golofca, fotbalist care a trecut și pe la FCSB, a deschis scorul în minutul 40, iar Lorand Fulop a stabilit rezultatul final în minutul 59, spre bucuria celor 3.000 de suporteri prezenți pe bătrânul stadion Areni. Cetatea Suceava a impresionat prin maniera în care a abordat confruntarea. Fotbaliștii lui Petre Grigoraș au jucat cu mult curaj, au pus presiune pe adversari și au controlat jocul aproape de la un capăt la altul.

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începe să arate din ce în ce mai bine. Cetatea Suceava nu se mulțumește doar cu statutul de nou-promovată și demonstrează, etapă după etapă, că are argumente pentru a se lupta cu formațiile din partea superioară a clasamentului. Petre Grigoraș a reușit să ducă formația bucovineană pe un loc de play-off, deși nu are la dispoziție un lot cu prea multe nume sonore. De amintit că sucevenii au și drept de promovare!

Sărbătoare în vestiarul Cetății! Cum a sărbătorit Petre Grigoraș alături de jucători

Victoria împotriva a fost sărbătorită pe măsură în vestiarul Cetății Suceava. La finalul partidei, jucătorii au dat tonul distracției, iar Petre Grigoraș, membrii staffului și președintele clubului nu s-au lăsat mai prejos. Au cântat, au dansat și s-au bucurat împreună minute în șir.

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Imaginile cu sărbătoarea din vestiar au fost distribuite pe rețelele de socializare și s-au viralizat rapid. Sucevenii traversează o perioadă excelentă, după ce în etapa precedentă au obținut o altă victorie importantă, de această dată în deplasare, pe terenul dificil al celor de la CSM Reșița. Pentru Cetatea urmează acum duelul cu FC Bihor, programat tot pe Areni.

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„Se creează ceva la Suceava!”. Petre Grigoraș, încântat de ce a văzut în meciul de pe Areni

La finalul partidei, Petre Grigoraș a avut numai cuvinte de laudă la adresa elevilor săi. Antrenorul Cetății Suceava s-a declarat încântat de prestația echipei, care a făcut un meci excelent în fața liderului CSM Slatina. Tehnicianul a apreciat atitudinea și determinarea jucătorilor, care au reușit să obțină o victorie importantă. Grigoraș nu i-a uitat nici pe suporterii prezenți pe stadionul Areni, cărora le-a mulțumit pentru susținere.

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„Am făcut un joc extrem de bun. Jos pălăria pentru jucători! Fantastic meci au făcut! Felicit pe toată lumea. Publicul a fost la același nivel cu noi. Se creează ceva la Suceava. Se va vorbi frumos despre această echipă. Ne pregătim acum pentru următorul joc. A fost un spectacol pe cinste”, a declarat Petre Grigoraș la finalul meciului cu CSM Slatina.