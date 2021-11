Petre Grigoraș, „cel mai tare din oraș”, a mers la discuții cu o echipă de liga a patra! „Ei m-au invitat”. Exclusiv

s-a despărțit în vară de Oțelul Galați cu care a ratat promovarea în Liga 2, iar de la 1 iulie este liber de contract.

Antrenorul în vârstă de 57 de ani, care a mai antrenat pe Farul Constanța, Oțelul Galați, CFR Cluj, Pandurii Târgu Jiu și ASA Târgu Mureș, ar putea alege o destinație suprinzătoare.

Petre Grigoraș a mers la un meci al lui Axiopolis Cernavodă, aflată în Liga 4

Din informațiile FANATIK, fostul antrenor al gălățenilor, cu care a participat în Cupa UEFA în 2007, a fost la un meci din Liga 4 la echipa orașului Cernavodă, Axiopolis. Formația constănțeană s-a retras din Liga 3 în sezonul trecut, iar acum activează în campionatul județean.

Grigoraș a ratat promovarea în Liga 2 cu ultimele două echipe pe care le-a antrenat, Foresta Suceava și Oțelul Galați, și este liber de contract de cinci luni. Petre Grigoraș are o relație specială cu fotbalul constănțean, mare parte din cariera sa de fotbalist petrecându-și-o la Farul.

Petre Grigoraș, despre posibilitatea de a o antrena pe Axiopolis Cernavodă

FANATIK l-a contactat pe pentru a afla cât de aproape este antrenorul de a o prelua pe Axiopolis Cernavodă: „Eu, fiind în Constanța, am fost la un meci acolo, dar nu se pune problema deocamdată. Am văzut că au un stadion frumos dar asta nu înseamnă că am ajuns la vreo înțelegere cu ei și o să fiu antrenorul lor.

Ei s-au retras din Liga a treia și sunt acum în campionat pe locul nu știu cât… 17-18. Pur și simplu am discutat cu cineva pe care îl cunosc și m-au invitat la un meci, dar deocamdată nu putem să spunem că am ajuns la o înțelegere”, a declarat Petre Grigoraș, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Petre Grigoraș îi face concurență lui Gheorghe Hagi în Constanța

Petre Grigoraș are o academie de fotbal la Constanța și fiind pe malul mării a fost invitat de către cei de la Axiopolis Cernavodă. Antrenorul de 57 de ani se ocupă alături de fiul său de pregătirea juniorilor:

„Am deschis o academie la Constanța, deocamdată mă ocup de ea cu fiul meu, suntem la început de drum. Ulterior, intenționăm să aducem și alți antrenori, proveniți din foști jucători constănțeni, un preparator fizic și alți membri ai staff-ului, dar și sponsori”.

„Am început proiectul acum câteva luni. Terenul pe care încercăm să ne desfășurăm activitatea abia l-am însămânțat, va avea un gazon natural de calitate, facem doar pe un sintetic acum, e ceva de început și ne dorim ca acest proiect să fie unul de succes. Constanța e mare, iar Farul nu poate acoperi total fenomenul fotbalistic din oraș.

Nu suntem înscriși în competiție, pentru că sunt deja începute, dar vrem să construim ceva de viitor. Să le arătăm copiilor ce am învățat în carierele noastre. O să ne înscriem și în competiții. Copiii vor fi între șase și 12 ani.

Atunci când în județul Constanța erau multe echipe alături de Farul, precum Portul, Callatis Mangalia, Cernavodă sau Năvodari, au ieșit mult mai mulți fotbaliști. Doi fariști, eu și Alex, încercăm să ajutăm copiii care vor să joace fotbal, să-i facem să crească din punct de vedere sportiv și să ajungă unde-și doresc. Primul obiectiv este, bineînțeles, să dăm jucători Farului”, a declarat Petre Grigoraș.

