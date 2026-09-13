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Cetatea Suceava a făcut spectacol pe Areni și a obținut cea mai categorică victorie din acest sezon de Liga 2. Echipa lui Petre Grigoraș a învins-o cu 4-0 pe SCM Râmnicu Vâlcea, în etapa a 7-a. Show a făcut și Petre Grigoraș. Antrenorul echipei de pe Areni a oferit mai multe declarații savuroase la finalul jocului.

Cetatea Suceava, start excelent de sezon după promovarea în liga secundă! Victorie cu 4-0 în meciul cu SCM Râmnicu Vâlcea

Alexandru Aftanache a deschis scorul în minutul 23. Gabriel Răducan a făcut 2-0 chiar înainte de pauză, în minutul 44. Atacantul Cetății a reușit „dubla” imediat după revenirea de la vestiare, în minutul 47. Sucevenii au controlat partida chiar dacă au evoluat în inferioritate numerică în ultima parte a jocului. Aftanache a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat în minutul 65, după ce a șutat în minge după fluierul arbitrului.

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Râmnicu Vâlcea nu a profitat de omul în plus. Din contră, Cetatea a mai lovit o dată. Vadym Kyrychenko a stabilit scorul final, 4-0, în minutul 85. Sucevenii au încheiat astfel fără gol primit un meci disputat pe un teren dificil, afectat serios de ploaie.

Victoria este cu atât mai importantă pentru cu cât Cetatea venea după trei etape consecutive fără succes. Nou-promovata remizase cu Popești-Leordeni, 1-1, și cu Steaua, 2-2, iar între cele două rezultate pierduse cu 1-3 pe terenul celor de la Ștefăneștii de Jos. Sucevenii ajung acum la 11 puncte după primele șapte etape și își consolidează . Următorul test este în deplasare, pe 19 septembrie, împotriva celor de la FC Bacău.

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Petre Grigoraș, reacție savuroasă după succesul de pe Areni! „Ne bucurăm câteodată, plângem altădată”

La finalul partidei, Petre Grigoraș a glumit pe seama vremii capricioase din Suceava. Antrenorul Cetății și-a lăudat elevii pentru felul în care s-au prezentat la acest meci și speră ca, în derby-ul cu FC Bacău din etapa viitoare, echipa sa să le ofere o nouă bucurie suporterilor.

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„Nici eu nu mă gândeam la așa ceva, după o secetă de vreo câteva etape în care am adunat mai puține puncte. A venit și ploaia, a venit și bogăția, a venit și un joc și spectaculos, dar și eficient. Felicit echipa pentru atitudine, a fost o atitudine senzațională din punctul meu de vedere.

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Nu am întâlnit un adversar slab, ci am fost noi la un nivel foarte ridicat, din toate punctele de vedere. Și încă o dată îi felicit pentru atitudine, pentru implicare, pentru realizări. Felicit și publicul. Chiar dacă a fost o vreme mai mohorâtă, suporterii au venit și ne-au susținut, ca de fiecare dată.

Așa e la fotbal. Ne bucurăm câteodată, plângem altădată. Dacă le-am câștiga pe toate, cred că ne-am învăța prea mult cu bucuriile și n-am ști să fim și triști. Iar viața trebuie să aibă și hopuri, suișuri și coborâșuri.

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Mă bucur foarte mult pentru victoria de astăzi, pentru că au fost niște presiuni așa artificiale care nu m-au încântat deloc în această săptămână. Și jucătorii au reacționat foarte bine la absolut orice, s-au prezentat exemplar și la antrenamente, și mai ales la joc. Să sperăm că vom avea, și sigur ar trebui să avem, un weekend liniștit, iar de săptămâna viitoare trebuie să ne gândim la următorul joc, înaintea vacanței de trei săptămâni pe care ne-a acordat-o federația”, a declarat Petre Grigoraș la conferința de presă.