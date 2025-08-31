Petre Grigoraș, poziție fermă în războiul FCSB – Steaua: „Gigi Becali a ajutat echipa respectivă cu bani”. Video exclusiv

Petre Grigoraș, antrenorul de la Axiopolis Cernavodă, a vorbit cu reporterul FANATIK după Dinamo II – Axiopolis Cernavodă 4-2. Experimentatul tehnician a abordat forma echipelor românești din SuperLiga, dar și „războiul” dintre FCSB și Steaua.

Petre Grigoraș, poziție fermă în războiul FCSB – Steaua

, , Petre Grigoraș a vorbit despre duelul cu „câinii”, dar și despre forma echipelor din SuperLiga. Cunoscutul tehnician susține că Universitatea Craiova arată foarte bine, iar CFR Cluj și FCSB sunt cele mai mari dezamăgiri din acest sezon. Întrebat despre „războiul” FCSB – Steaua, antrenorul a mărturisit că e de partea lui Gigi Becali, omul de afaceri salvând clubul din Ghencea, la începutul anilor 2000, prin bani virați în club.

„Nu avem obiective prea îndrăznețe pentru că nu ne permitem însă întotdeauna ne propunem să jucăm fotbal de calitate. Am început destul de bine după care am făcut niște cadouri foarte frumoase. Trebuie felicitată echipa gazdă, Dinamo II, o echipă foarte tânără care se preocupă de fotbal. Ne-au creat probleme, am ratat și noi penalty, am avut ocazii, dar una peste altă a fost un joc cu o intensitate destul de bună pentru Liga a 3-a. Trebuie să mergem să analizăm un pic pentru că au fost foarte multe momente neclare și nesigure.

Aș fi trimis mai mulți la șah nu numai unul. Fotbalul e un joc bărbătesc, am nevoie de intensitate, avem nevoie de implicare totală. Copiii din ziua de astăzi au pretenții foarte mari, dar implicarea lor este una modestă. Nu-i jignesc, le spun adevărul. Dacă nu ne vom schimba ca și nație, ca mentalitate. Mulți vor să devină fotbaliști, dar așa nu au nicio șansă.

(n.r. SuperLiga) La plusuri cred că Universitatea Craiova arată bine. Nu neapărat rezultatele, ci jocul prestat de echipă, un joc solid, un joc elaborat. Se vede că e disciplină, organizare, noii jucători s-au adaptat bine.

„Întotdeauna am fost de acord cu faptul că Gigi Becali a ajutat echipa respectivă”

Au venit câțiva jucător care s-au adaptat foarte repede. Toată lumea se aștepta ca după plecarea lui Mitriță să-și piardă motorul Craiova. A fost invers, a fost o mobilizare din partea celorlalți și uite că rezultatele sunt bune. Și Luis Enrique a spus, atunci când a plecat Mbappe, că PSG va arăta mult mai bine, și așa a fost.

E clar că FCSB-ul si CFR sunt dezamăgirile din campionat. Cred că nu mai e aceeași vitalitate la FCSB ca în anul trecut. Dacă FCSB se prezenta în anul acesta, din punct de vedere fizic, la fel ca anul trecut, acum ar fi fost în grupele Champions League, având în vedere culoarul pe care l-au avut. FCSB-ul te ucidea după minutul 70, dar nu mai e cazul acum. Poate că își revin, au un lot foarte valoros și stabilitate.

Dinamo e una dintre echipele frumoase ale campionatului. Ușor, ușor se vede un Dinamo venind pe turnantă. În sezonul trecut au ajuns unde au ajuns. Sunt convins că anul acesta pretențiile sunt mai mari și vor obține play-off-ul. Acestea sunt echipele care vor continua să ducă trena în anii viitori.

(n.r. – Cum vă poziționați în acest conflict dintre FCSB și Steaua?) Mai e conflict acum? Întotdeauna am fost de acord cu faptul ca Gigi Becali a ajutat echipa respectivă în momentul în care a avut o lipsă de bani, ai plătit niște datorii și astfel că e normal că FCSB este continuatoarea Stelei. Nu știu cum sunt actele, dar eu cred că FCSB este continuatoare Stelei”, a declarat Petre Grigoraș.