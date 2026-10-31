Petre Grigoraș, prima reacție după scandalul din Cetatea Suceava – FC Bihor: „Mai mult decât anormal!”. De ce a fost eliminat: „Nu am înjurat arbitrul!”

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Scandal la partida dintre Cetatea Suceava și FC Bihor! O decizie controversată a arbitrului, chiar înainte de pauză, a provocat proteste vehemente și s-a lăsat cu eliminarea antrenorului gazdelor, Petre Grigoraș. Tehnicianul a oferit prima reacție în exclusivitate pentru FANATIK și a explicat ce s-a întâmplat pe teren. Acesta susține că a fost eliminat pe nedrept.

Scandal la Cetatea Suceava – FC Bihor! Petre Grigoraș, eliminat după o decizie de înțeles a arbitrului

Cetatea Suceava și FC Bihor s-au întâlnit sâmbătă, 31 octombrie, pe stadionul „Areni”, într-un meci din etapa a 12-a a Ligii 2. Prima repriză a oferit un adevărat spectacol. Oaspeții au deschis scorul prin Abel Popa, în minutul 6, însă Gabriel Răducan a restabilit egalitatea în minutul 39. Bihorenii au revenit în avantaj prin Jozef Dolny, în minutul 43, înainte ca Ferhaoui să stabilească scorul pauzei, 2-2, în minutul 45.

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Momentul care a declanșat scandalul s-a petrecut în prelungirile primei reprize. . Petre Grigoraș a intrat imediat pe teren și s-a îndreptat furios spre central. Fotbaliștii și membrii staffului au intervenit pentru a-l calma, însă „Grig” a primit cartonașul roșu. Tehnicianul a urmărit repriza secundă din tribună, de unde a continuat să comunice cu colaboratorii săi aflați la marginea terenului.

Prima reacție a lui Petre Grigoraș după scandalul de la Suceava. „Va trebui să stau cel puțin două etape departe de bancă”

La scurt timp după încheierea partidei, FANATIK a luat legătura cu Petre Grigoraș pentru a afla varianta sa despre incidentul care a provocat scandalul. susține că nu i-a adresat niciun cuvânt jignitor arbitrului și consideră că eliminarea a fost complet nemeritată. Mai mult, tehnicianul se așteaptă să fie suspendat pentru cel puțin două etape.

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„De neînțeles. Se terminase repriza, iar eu mă duceam să-mi iau jucătorii, cu toate că, din punctul meu de vedere, ne fusese anulat un gol în mod total eronat. De ce mi-a dat arbitrul cartonaș galben și apoi roșu, chiar nu știu. Vă spun 100% că nu i-am adresat niciun fel de injurie. Normal că după aceea ai anumite reacții, dar asta este.

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Nu mai are rost să discutăm despre arbitraj. Sunt decizii ale căror consecințe trebuie să le suporți, din păcate, chiar dacă sunt nemeritate. Deciziile arbitrului au fost mai mult decât anormale, dar nu se mai pot schimba. Din păcate, va trebui să stau cel puțin două etape departe de bancă, pe nedrept. Repet, nu i-am adresat niciun cuvânt jignitor arbitrului.

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Nu mai contează acum începutul bun de sezon. Vorbim la cald și nu este momentul să tragem concluzii. Pe scurt, îmi pare rău că nu am câștigat, pentru că meritam victoria. Apreciez enorm efortul echipei, iar publicul a fost senzațional. Asta este tot ce contează pentru mine.

Sunt lucruri care se întâmplă în viața unei echipe. Nu este nimic deosebit. Cât despre obiectivul nostru, uitați-vă cum joacă echipa, ce atitudine are și ce atmosferă este în tribune. Mi-aș dori să văd asemenea lucruri la măcar 10 dintre cele 22 de echipe din Liga a 2-a. Când publicul apreciază atitudinea, jocul echipei, ideea de joc, agresivitatea și calitatea fotbaliștilor, ce poți să-ți dorești mai mult?”, a declarat Petre Grigoraș, antrenorul Cetății Suceava, în exclusivitate pentru FANATIK.