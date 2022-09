Petre Marin, mesaj răspicat în conflictul dintre CSA și FCSB: “Echipa lui Becali e Steaua”

Scandalul legat de identitatea celui mai titrat club din România, Steaua București, atrage în continuare nume importante ale fotbalului de la noi de o parte sau de cealaltă.

“Echipa lui Becali e continuatoarea a tot ce s-a întâmplat din 1947”

Petre Marin, fost jucător al grupării din Ghencea între 2004 și 2010, perioadă în care a cucerit două titluri de campion și a ajuns în semifinalele Cupei UEFA și în grupele Champions League, a declarat că pentru el Steaua cea adevărată este echipa patronată de .

ADVERTISEMENT

“Pentru mine, Steaua este cea din Liga 1! Am spus-o! Nu vreau să supăr pe nimeni. Echipa lui Becali, ! Eu vorbesc din punct de vedere sportiv. Este continuatoarea a tot ce s-a întâmplat din 1947. Ce-a hotărât justiția nu mă pricep, nu vreau să comentez. Eu atât spun, că din punct de vedere sportiv echipa care este acum în Liga 1 a continuat activitatea fotbalistică de-a lungul timpului”, a spus fostul internațional român în cadrul .

În aceeași linie cu Petre Marin, s-a poziționat chiar UEFA, instanța supremă a fotbalului european, care a acordat un bonus de un milion de euro lui FCSB pentru câștigarea Cupei Campionilor Europeni din 1986.

ADVERTISEMENT

Petre Marin: “Milioane de fani au de suferit”

Cel alintat “Jair” de fanii steliști este trist, la fel ca mulți dintre jucătorii care au scris istorie de-a lungul timpului în tricoul roș-albastru, că toată masa de suporteri a Stelei s-a scindat după declanșarea războiului privind identitatea clubului din Ghencea.

“Durerea știți care este? Că Steaua sau FCSB avea cei mai mulți suporteri în România. Și-acum s-au divizat, unii sunt cu CSA Steaua, alții cu FCSB. Din păcate, stadioanele nu se mai umplu. Eu unul am avut șansa să joc cu stadionul plin, când aveam meci pe fostul „23 August”, de la Unirii până la stadion era o masă de oameni. Odată, la un meci, au coborât din autocar Oli și MM ca să se dea lumea din fața autocarului, că întârziam la stadion. Degeaba aveam antemergător cu noi, că era totul blocat. Acum, fanii sunt împărțiți. Milioanele de suporteri au de suferit”, și-a reamintit Petre Marin.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 49 de ani, pe care i-a împlinit în urmă cu o săptămână, el și-a deschis o școală de fotbal alături de fostul lui coleg de la Steaua, Sorin Ghionea. Marin a povestit și cum pe durata perioadei petrecute în tricoul Stelei s-au legat prietenii care dăinuie și în prezent.

“Dumnezeu a hotărât să nu ne calificăm în finala Cupei UEFA”

“Generația noastră a fost una de excepție. Eram frați, cum am spune noi. Și acum suntem prieteni. Avem grupul nostru de WhatsApp unde vorbim. La câștigarea primului titlu, am sărbătorit cu mii de suporteri. La al doilea titlu, când ne-am întors de la Vaslui, pe tot drumul, prin orice localitate sau sat pe unde treceam, ne opreau oamenii, ne dădeam jos din autocar și făceam poze. La Buzău era o sărbătoare a orașului, chiar ne-au suit pe scenă în drumul nostru spre București“, și-a reamintit Petre Marin despre cele mai frumoase momente trăite ca jucător al Stelei.

ADVERTISEMENT

Una dintre marile sale neîmpliniri o reprezintă eșecul din ultimele minute ale semifinalei Cupei UEFA cu Middlesbrough din 2006: “Noi nici acum nu găsim explicații pentru ce s-a întâmplat. S-a auzit că ne-au băgat nu știu ce prin aerisire… N-am simțit! Povești. Oli ne-a spus la pauză: Bă, dacă jucăm cum am făcut-o în ultimele zece minute o avem groasă!. Și, din păcate, a avut dreptate. Nu există explicații! Cu toate că am avut un penalty clar în minutul 90 și ceva. A fost greu… Am avut calificarea în mână. Așa a fost să fie. Totul se întâmplă cu voința Celui de Sus. Dacă Dumnezeu așa a hotărât, să nu facem noi pasul către finală, asta s-a întâmplat.“

ADVERTISEMENT

Petre Marin s-a pronunțat și în ceea ce privește situația stadionului Steaua, construit cu aproape 100 de milioane de euro din bani publici și care merge în pierdere din cauza deciziilor administratorului său, Ministerul Apărării Naționale: “Atât timp cât stadioanele sunt făcute din bani publici, e normal ca oricine să aibă acces acolo. Nu mă refer doar la Ghencea, ci și la Arcul de Triumf. Așa mi se pare normal, sunt stadioane care trebuie să producă. Oricine își dorește să evolueze acolo, să plătească o chirie și să joace. Cu FCSB pe Ghencea este puțin mai greu pentru că există această divergență între suporteri.”