Petre Roman anunță motivul pentru care Gabriela Firea a pierdut alegerile locale 2020 în fața lui Nicușor Dan, noul primar al Bucureștiului: „Este o oarecare amărăciune pentru că nu a reușit”. Exclusiv

FANATIK a obținut în exclusivitate un scurt interviu cu fostul premier al României, Petre Roman, care a anunțat motivul ce a dus la eșecul electoral al Gabrielei Firea, fostul primar al Capitalei, în fața lui Nicușor Dan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Câștigător al postului de consilier general din partea PSD, Petre Roman susține că s-a alăturat cursei pentru alegerile locale 2020 cu sprijinul soției lui Florentin Pandele, pe care, de altfel, a susținut-o în tot acest demers.

Fostul premier al României a menționat că deciziile în campania electorală nu i-au aparținut, iar modul în care a fost promovată campania electorală, în opinia lui, a fost greșită.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Petre Roman consideră că Gabriela Firea a fost prost sfătuită

Fostul premier al României susține că în această campanie electorală Gabriela Firea nu a oferit oamenilor ce vor să audă, dar mai ales ce schimbări mari dorea să facă în București. Petre Roman a declarat pentru FANATIK că la începutul campaniei erau incluse două mari proiecte despre care nu s-a discutat în această cursă electorală, iar consilierii fostului primar al Bucureștiului nu au distribuit oamenilor informații despre planurile benefice Gabi Firea dorea să le pună în aplicare.

„ La ce s-a întâmplat la București, că aici am condus lista care a susținut-o pe Gabriela Firea, este o oarecare amărăciune pentru ca Gabi Firea nu a reusit și e totodată și o surpriză și trebuie spus că în această campanie electorală ar fi fost necesară o acțiune electorală a Gabrielei Firea în ceea ce privește proiectele de viitor. Îmi pare rău că acele proiecte despre care noi am discutat nu au fost evidențiate.

ADVERTISEMENT

În ceea ce mă privește, discuția pe care am avut-o când dânsa mi-a propus să deschid lista PSD noi am vorbit despre două mari proiecte. Un proiect era despre Bucurestiul respiră, un plan pentru reducerea noxelor in București și îmbunătățirea calității aerului și calității vieții în București.

Planurile de punere în valoare a câtorva zone urbanistice excepționale ale Bucureștiului, Centrul Vechi, Kisellef, Bulevardul Aviatorilor, zona adiancentă, Centura Bucureștiului. ”, a declarat Petre Roman, în exclusivitate, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul edil al Capitalei a pierdut cu 37,99% în fața lui Nicușor Dan, care a obținut 42,78% din voturile Bucureștenilor.

„ Gabriela Firea având numeroase alte realizări sociale, unele în curs, altele deja realizate, a fost altfel gândită campania electorală a dânsei, bazată pe aceste opere sociale. Spitale, anumite lucrări de arta urbanistica, școli și alte realizări pe care le-a avut în timpul mandatului, altele pe care dorea să le facă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cred că aceasta campanie electorală era, poate, câștigătoare dacă s-ar fi focalizat pe proiecte. Ce le propui bucureștenilor să se facă. Nu înseamnă că am devenit un critic al Gabrielei Firea. Îmi pare rău că nu a câștigat, pentru că aceste proiecte erau câștigătoare.”, a declarat Petre Roman, pentru FANATIK.

Deși Gabriela Firea a pierdut lupta pentru funcția de primar al Capitalei în fața lui Nicușor Dan, fostul premier al României a câștigat un loc în Consiliul General București, la alegerile locale 2020.

ADVERTISEMENT

„ Eu sunt consilier general la București și să vedem cum se vor configura comisiile în așa fel încât să îmi pot aduce o contribuție pe cât de puternică pe atât de specifică. Pe unde domeniu pe care îl stăpânesc. ”, a declarat Petre Roman, pentru FANATIK.

Cu privire la eșecul de la alegerile locale 2020 al candidaților Traian Băsescu 1,8% (PMP) și Călin Popescu Tăriceanu 1,6%(ALDE)

ADVERTISEMENT

„ Era de așteptat ca electoratul să se polarizeze. Mai ales într-o situație de alegeri locale. La alegeri parlamentare este o răspândire mai mare. Era de așteptat să se producă această polarizare în care am avut USR, PNL și PSD.”, a declarat fostul premier al României, pentru FANATIK.

Pentru postul de consilier în București, PSD a deschis lista cu fostul premier al României, Petre Roman, actriţa Monica Davidescu, ”oamenii de sport şi fair-play” Elisabeta Lipă, Cornel Dinu, Dumitru Dragomir, Anghel Iordănescu, Daniel Pancu, regizorul Sorin Ilieşiu.

În Capitală, PSD a câștigat detașat în ceea ce privește locurile în Consiliul General București. PSD: 33,7% PNL: 17,3% USR-PLUS: 33,1% PMP: 7,2% ALDE: 2,2% ProRomânia: 1,8%.

Potrivit ultimelor sondaje, PSD ar urma să obțină 18 mandate în Consiliul General al Capitalei, USR-PLUS 18 mandate, PNL 9 mandate, iar PMP 4. După redistribuiri, PNL ar urma să aibă 10 mandate în total, iar PSD li USR-PLUS câte 20. PNL, USR-PLUS și PMP au voturile necesare pentru o majoritate în Consiliu.