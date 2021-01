Petre Roman, despre divorțul de Mioara: „Mi-am pierdut mințile.” Cum se înțelege cu SIlvia Chifiriuc

Petre Roman, unul dintre cei mai importanți oameni politici și primul premier al României postdecembriste, a făcut dezvăluiri despre viața lui amoroasă și despre divorțul de fosta soție, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

Fostul premier a primit atât întrebări legate de viața politică și evenimentele din 1989, cât și de viața personală, familie și relațiile cu unele persoane importante din viața lui.

Petre Roman a dezvăluit motivele pentru care s-a îndrăgostit de actuala soție, Silvia Chifiriuc, dar și motivul despărțirii de Mioara Roman.

Petre Roman a vorbit despre relația cu Silvia Chifiriuc

Petre Roman este o personalitate politică marcantă a României și a fost primul premier al erei postdecembriste, în perioada 1989 – 1991. Fostul politician a oferit un interviu sincer în cadrul emisiunii lui Denise Rifai, unde a fost invitat să răspundă la 40 de întrebări din viața politică, dar și personală.

Acesta a vorbit despre viața amoroasă, oferind răspunsuri sincere atunci când a fost întrebat despre femeile din viața lui, Mioara Roman și Silvia Chifiriuc.

Întrebat dacă este un bărbat non-conformist în iubire, Petre Roman a mărturisit că este un om oarecare și că a mers mai departe cu o altă femeie atunci când mariajul cu cealaltă s-a încheiat.

„Sunt un om conform cu mine însumi. Sunt așa cum sunt eu, nu cum vor alții. Am făcut un lucru firesc: când o căsătorie nu a mai fost posibilă, am cunoscut o altă femeie. M-am căsătorit cu ea, am făcut un copil. Asta e normalitatea”, a spus acesta la Kanal D.

De asemenea, fostul premier a dezvăluit cum este Silvia Chirfiriuc, dar și un detaliu uluitor despre frumoasa brunetă. Întrebat dacă este gelos, acesta a mărturisit că nu are motive.

„O soție foarte devotată (n.r. Silvia Chifiriuc), foarte iubitoare, pe care eu am îndemnat-o să-și vadă de carieră, pentru că are o voce foarte frumoasă. Și acum, eu consider că ar trebui să aibă o carieră mult mai înfloritoare.

Eu în niciun caz, nu am voce. Ea cântă, Silvia (râde). Ce bucurie mai mare poate avea un bărbat decât ca soția să se simtă bine. De câte ori s-a întâmplat să cântăm pe voci diferite, nu ne-am simțit bine.

Nu am apucat să-mi dau seama (n.r. dacă este gelos) pentru că nu am motive. Dacă nu am avut motive, nu am fost, simplu”, a continuat Petre Roman.

De ce a divorțat de Mioara Roman

Denise Rifai i-a adresat fostului premier câteva întrebări incomode, printre care și unele legate de fosta lui soție, Mioara Roman. Petre Roman a oferit un răspuns de-a dreptul surpriznător atunci când a recunpscut motivul divorțului de Mioara Roman, care este altul decât căsătoria cu Silvia Chifiriuc.

„Asta nu e adevărat (n.r. dacă a divorțat de Mioara Roman pentru Silvia Chifiriuc), dar ceea ce e adevărat, într-un fel, pot spune că mi-am pierdut mințile (râde). M-am îndrăgostit de Silvia pentru că am simțit că e un om alături de care mă simt foarte bine. Despre asta e vorba”, a mai spus fostul om politic.

În plus, Petre Roman a spus cuvinte frumoase la adresa fostei soții, Mioara Roman, de care a divorțat din cauza unor neînțelegeri și nu a relației cu altă femeie. Mai mult, fostul premier a declarat că nu ar putea spune vreodată ceva rău de cea care i-a fost parteneră de viață.

„Este o persoană cu foarte multe calități, intelectuale și feminine. Am fost împreună și la bine și la rău, până când nu am mai fost. Altă explicație nu e necesară. De la un moment nu a mai fost așa.

Asta nu reduce cu nimic ceea ce cred eu despre ea, despre calitățile ei, despre care am vorbit. E un om foarte capabil, o ziaristă capabilă, care vorbește limba arabă. Modul ei de a fi alături de mine nu mai era cel pe care eu îl urmăream și a urmat separarea. De la mine, să auziți un lucru cât se poate de negativ la adresa ei, niciodată”, a fost răspunsul acestuia.