Petre Roman, energic și în formă la 78 de ani. Ce activități desfășoară fostul premier al României

Petre Roman, dinamic și cu un tonus de invidiat la 78 de ani. Care sunt ocupațiile pe care le practică român constant, dar mai ales în sezonul cald, când obișnuiește să petreacă multă vreme afară.

Fostul premier al României este un înotător excelent, care parcurge distanțe lungi în mare sau în piscină. Pe lângă faptul că reprezintă o modalitate simplă prin care reușește să se relaxeze, face și foarte multă mișcare.

„Pe timpul verii, înot un kilometru, doi, în mare”, a spus tatăl Oanei Roman în emisiunea Tu urmezi!, moderată de Dan Negru, la . Fostul profesor universitar are și un regim alimentar foarte bine pus la punct.

„Eu am greutatea de la 25 de ani, pentru ca mereu am ținut o dietă cu puține calorii. În afară de dietă, fac sport în fiecare dimineață. Fac genuflexiuni, flotări și alte exerciții de gimnastică.

Cam 20 de minute pe zi fac acest program. Și în fiecare weekend merg la munte și urc 4-5 ore. Am fost sportiv, din tinerețe am făcut lupte libere, rugby și fotbal, care a rămas cel mai aproape în inima mea”, spunea la un moment dat Petre Roman, conform .

Petre Roman, stil de viață echilibrat la 78 de ani

Petre Roman are un stil de viață echilibrat care îl ajută să aibă un tonus muscular foarte bun. Fostul premier nu mănâncă foarte mult, face sport și merge la masaj pentru a fi în formă maximă la cei 78 de ani ai săi.

În plus, mărturisește că își vopsește părul. Fiica sa, Oana Roman, are numai aprecieri pentru dedicarea tatălui său pentru sport. Urcă pe munte în fiecare final de săptămână și are o dietă de la care nu se abate deloc.

Influencerița susține că nu a reușit să facă până acum toate lucrurile pe care le-a încercat fostul premier. Mai mult decât atât, Petre Roamn poartă haine sport sau elegante care îl pun în valoare, având un stil foarte bine definit.