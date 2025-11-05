Petre Roman, în conflict cu Parlamentul României pentru 71.000 de lei. Fostul premier încasează o pensie de 11.000 de lei

ADVERTISEMENT

Petre Roman, primul premier al României după Revoluția din 1989 solicită peste 71.000 de lei de la Camera Deputaților cu titlu de dobânzi și actualizare a indicelui de inflație din perioada martie 2021 – iunie 2022.

Cum a ajuns Camera Deputaților datoare la Petre Roman

Petre Roman, fost politician cu cinci mandate în Parlamentul României, cere Tribunalului București să oblige Camera Deputaților la plata sumei de 71.471,03 lei, reprezentând dobândă penalizatoare (32.216,98 lei) și actualizarea ratei inflației (39.254,05 lei).

ADVERTISEMENT

Fostul prim-ministru al României susține că suma provine din perioada martie 2021 – iunie 2022, perioadă în care foștilor parlamentari le-a fost eliminată pensia specială. La acea vreme, Marcel Ciolacu și alți patru parlamentari PSD inițiau o abrogare a articolelor din statutul deputaților și senatorilor care le permitea acestora să încaseze sume cuprinse între 2.000 și 11.000 de lei, în funcție de numărul de mandate.

Ulterior, Curtea Constituțională a României i-a repus pe parlamentari în drepturi, iar aceștia au continuat să-și încaseze indemnizațiile pentru limită de vârstă. Cei 768 de foști aleși au deschis procese pentru recuperarea banilor pe care nu i-au încasat și le-au câștigat fără probleme.

ADVERTISEMENT

După ce și-a recâștigat pensia specială, Petre Roman a cerut să-i fie plătite și dobânzile

Printre aceștia s-a numărat și Petre Roman, care în octombrie 2023 a obținut să-i achite 153.251 de lei – repunerea în plată pentru perioada martie 2021 – iunie 2022.

ADVERTISEMENT

Doar că această sumă reprezintă doar debitul principal, respectiv suma pe care Roman nu a încasat-o. Ulterior, fostul premier a mai deschis un proces, în care a cerut și diferența reprezentată de dobânzi și actualizare a indicelui de inflație.

Procesul a fost înregistrat la Tribunalul București în aprilie 2024, însă instanța și-a declinat competența în favoarea Curții de Apel București. Dosarul a continuat să se plimbe până s-a întors la Tribunalul București, unde a început direct cu o amânare provocată de greva judecătorilor. Următorul termen este stabilit pentru data de 6 noiembrie 2025.

ADVERTISEMENT

Petre Roman are o pensie de 11.000 de lei

Petre Roman a dezvăluit, în toamna anului 2024, că primește lunar o pensie de aproximativ 11.000 de lei, după recalcularea din septembrie. În paralel, , pentru a-și rotunji veniturile.

„Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. M-a deranjat faptul că atât de mulți pensionari s-au trezit cu probleme. De ce să facă greșeli? E vorba de un algoritm de calcul.

Asta e o incompetență crasă. Nu sunt oameni competenți, nu sunt serioși. Vorbesc în primul rând pornind de la decizia politică. Păi, precizează exact care sunt criteriile. Algoritmii au fost greșiți, decizia a fost neconformă cu realitatea, ceea ce a dus la erori. Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”, a declarat Petre Roman pentru .

Petre Roman a candidat la Cotroceni, dar a fost învins de Ion Iliescu și Emil Constantinescu

Petre Roman este unul dintre oamenii care au marcat viața politică a României în ultimele trei decenii și jumătate. Pe 26 decembrie 1989, el a devenit prim-ministru al României și a condus un guvern provizoriu până în iunie 1990. Ulterior, tot el a fost desemnat premier, iar în mai 1990 a fost ales deputat de București, pe listele FSN.

În martie 1992, Petre Roman a câștigat confruntarea politică cu moțiunea sa, ”Viitorul AZI!”, un program politic orientat pro-occidental. Adepții lui Ion Iliescu părăsesc FSN și înființează FDSN, care avea să devină PDSR și ulterior PSD.

În 1993, FSN-ul lui Roman se transformă în PD/FSN și ulterior se va numi Partidul Democrat. În 1996, Petre Roman a candidat la președinția României, dar s-a clasat pe locul al treilea, după Emil Constantinescu și Ion Iliescu.