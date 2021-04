Petre Roman, mândru de fiica sa, Oana. Ce i-a spus fostul premier la ultima întâlnire

Petre Roman este tare mândru de fiica sa, Oana Roman, lucru pe care i l-a spus verde-n față la ultima întâlnire avută în urmă cu două zile. Fostul premier al României a venit chiar în casa în care stă vedeta.

Politicianul nu-și mai văzuse copilul din toamna anului trecut, nefiind prezent nici la ziua de naștere a nepoatei sale, Izabela. Din fericire, lucrurile au luat o întorsură bună și cei trei au avut parte de o revedere emoționantă, care a și fost imortalizată.

Oana Roman a publicat câteva imagini cu celebrul său tată pe rețelele de socializare, recent mărturisind că s-a bucurat enorm că a avut plăcerea să-l reîntâlnească. În felul acesta Petre Roman a putut să vadă ce a realizat vedeta în ultima vreme.

Petre Roman, cuvinte de laudă pentru fiica sa. Oana Roman a spus totul

„Nu ne mai văzusem de anul trecut din toamnă. Pentru că el nu a mai fost la noi de când ne-am mutat. Eu îmi doream foarte mult să vină să vadă casa, să-i arăt ce am reușit să fac.

Am avut bucuria că a venit și că am stat împreună. Poate că una dintre cele mai mari satisfacții din viața mea a fost în momentul în care tata a venit și s-a uitat la grădină, la curte, la teren, la casă și a spus «Wow, ce casă ai!».

Și i-am spus «Tată, să știi că eu am visat să am puterea într-o zi să am o casă, dar care să fie a mea, nu cu chirie, la fel ca cea din Gogol». Și am reușit. Părea ceva de neatins. Realmente de neatins.

Nu e în același loc evident, dar am un teren aproape la fel de mare ca cel care era acolo, iar casa este mai mare. Casa din Gogol nu era foarte mare, nu avea nici măcar garaj.

Aici am trei garaje, am pivniță, am bucătărie de vară, am și pod, am de toate. Cu totul casa, fără pod, are 345 metri pătrați și am avut satisfacția că am reușit, eu singură, am putut să fac asta.

Și am trăit un moment de grație, el a văzut casa la un an și ceva după ce m-am mutat. Am văzut bucurie la el, era mândru că am făcut chestia asta”, a declarat Oana Roman în emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars.

Fosta prezentatoare TV a rămas plăcut surprinsă de stilul de viață echilibrat de care se bucură părintele ei. Așadar, Petre Roman se menține într-o formă maximă de invidiat la 74 de ani, lucru care nu a fost trecut cu vederea nici de fiica sa.

Primul premier al României trăiește după reguli stricte și face foarte mult sport. Tatăl Oanei Roman aleargă doi kilometri în fiecare zi, înoată, urcă pe munte și face foarte multe activități sportive pe care unii nu le fac nici la 20 de ani.

„Omul este nemuritor. Faptul că are viața asta atât de disciplinată contează foarte mult”, a completat Oana Roman, în cadrul aceeași emisiuni.