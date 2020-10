Petre Roman renunță la funcția de consilier la Primăria Capitalei, din partea PSD: „Nu are sens să merg mai departe”

După ce Cornel Dinu, care și-a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK retragerea din funcția de consilier al Primăriei Capitalei, a venit rândul lui Petre Roman să recurgă la același gest, din dorința de a nu intra „în intimitatea Partidului Social Democrat”.

Într-un interviu acordat recent, fostul premier a adăugat că a acceptat să ocupe acest post pentru a putea promova „Bucureștiul respiră”, proiect care vizează îmbunătățirea calității aerului, un subiect îndelung dezbătut în ultima perioadă, precum și inițiativa sa referitoare la „valorificarea unor zone urbanistice de calitate europeană în București”.

De altfel, Gabriela Firea nu se sfia să recunoască la închiderea secțiilor de votare că i-ar fi fost aproape imposibil să-și exercite cel de-al doilea mandat, în condiţiile în care alianța de dreapta formată din PNL și USR- PLUS a reușit să obțină majoritatea în Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

O nouă lovitură pentru PSD. Petre Roman se retrage de pe lista de consilieri generali

„Eu am renunțat la mandat. Am făcut cerere de renunțare, având în vedere că Gabriela Firea nu a câștigat și PSD e în opoziție. Practic, nimic din ce îmi propusesem, proiectele pe care le-am propus erau complet blocate.

Având în vedere compatibilitatea destul de redusă cu grupul de acolo, am renunțat. Am afirmat foarte clar că nu am nicio intenție să intru în intimitatea PSD. Obiectivul meu era să promovez două proiecte – ”Bucureștiul respiră”, un program complex, iar al doilea era despre valorificarea unor zone urbanistice de calitate europeană în București. M-am retras”, a declarat Petre Roman.

Cornel Dinu: „Am fost surprins de componența anturajului și am realizat că e mai bine pentru mine să fac pasul în spate”

Chiar dacă alegerile din 27 septembrie i-au asigurat un loc în Consiliul General al Municipiului București, Cornel Dinu a hotărât să stea departe de scena politică. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, „Procurorul” și-a exprimat dezamăgirea față de „componența anturajului” care se regăsește pe listele PSD, însă a dat asigurări că va rămâne un etern apărător al României, „singurul partid” pe care l-a slujit o viață întreagă.

„M-am retras din funcția de consilier al Primăriei București și vreau să le mulțumesc celor care m-au propus și celor care m-au votat ca să ajung acolo. Decizia mea a venit ca urmare a celor întâmplate în ultimele zile.

Am fost surprins de componența anturajului și am realizat că e mai bine pentru mine să fac pasul în spate, să rămân la fotbalul meu. Eu am fost toată viața mea apolitic, am ajutat și partidele de stânga, și pe cele de dreapta.

Pot spune că singurul partid pentru care am luptat a fost România, dar acest partid, să-i spunem așa, este pe cale de distrugere. Încerc în continuare să apăr interesele României, dar fără să fiu înregimentat politic”, a declarat legenda alb-roșilor pentru site-ul nostru.

