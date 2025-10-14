Petre Roman salută victoria României împotriva Austriei: „Sunt prieten bun cu Mircea Lucescu. Steaua nu mai există!”

Petre Roman a rămas o figură importantă în peisajul politic românesc. Ajuns la onorabila vârstă de 79 de ani, primul premier al țării după Revoluție este în permanență la curent cu ceea ce se întâmplă. Ce a spus despre , dar și despre

Petre Roman, mesaj pentru Mircea Lucescu după România – Austria 1-0

Petre Roman a vorbit inițial despre victoria obținută de naționala României în fața Austriei, în fața a peste 40.000 de oameni pe Arena Națională. El a lăudat munca depusă de Mircea Lucescu la echipă și consideră succesul din ultimul meci drept unul construit, ci nicidecum întâmplător.

„O victorie mare și mă bucur mai mult pentru că sunt un prieten vechi și bun al lui Mircea Lucescu. La fel și cu Hagi, cu Gică Popescu, cu toți. În ultimul timp nu am mai fost la meciuri, dar înainte mergeam.

Chiar am fost la Toulouse, la meciul România – Anglia de la Campionatul Mondial din 1998. Îmi făceam acolo doctoratul în Științe și am fost invitat să particip. Am fost acolo când România a câștigat în minutul 89 cu golul lui Dan Petrescu. O partidă în care Gică Hagi a fost genial. Am făcut o figură splendidă atunci. Puțină lumea credea că noi putem câștiga.

Am învins o forță la Campionatul Mondial. Așa era fotbalul românesc atunci. Asta puteam noi atunci. Nu mai zic de Steaua care a câștigat Cupa Campionilor în 1986. Acum te doare sufletul pentru cum a ajuns fotbalul românesc.

Dar iată că se poate! Mă bucur foarte mult pentru Mircea Lucescu. Cu experiența formidabilă pe care o are, el a pregătit momentul. Victoria cu Austria nu a fost una întâmplătoare. E un succes construit!”, a spus inițial Petre Roman.

Petre Roman, despre șansele de calificare ale României la Campionatul Mondial din 2026

Odată cu victoria în fața Austriei, „tricolorii” păstrează șanse mari pentru calificarea la turneul final de anul viitor. Petre Roman consideră că unitatea grupului și încrederea insuflată de Mircea Lucescu, dar și de rezultate, sunt ingredientele cheie în atingerea marelui obiectiv.

„Mai ales că Austria a venit aici un pic cu nasul pe sus. Acum avem și noi o speranță că putem ajunge din nou la Campionatul Mondial pentru că a trecut prea mult timp de când n-am mai fost acolo.

Ambiția asta, construirea acestei încrederi că se poate în rândul jucătorilor, pentru că noi nu avem fotbaliști de așa cum am avut odată, dar suntem o echipă foarte motivată. O echipă motivată face minuni și s-a văzut asta deși suntem o țărișoară micuță.

În acest moment, echipa națională trebuie să fie sudată în această direcție: și noi putem. Sunt și câțiva jucători de valoare. Mă gândesc că ne-ar trebui un vârf de atac care să marce goluri. Totuși o doză mare de încredere a băieților poate să facă minuni”, a mai spus Petre Roman.

Petre Roman și legătura sa cu Steaua. Fostul prim-ministru, gust amar după conflictul FCSB vs CSA

Petre Roman și-a îndreptat ulterior discursul și către disputa dintre FCSB și CSA Steaua. Primul premier al țării după Revoluție nu și-a ascuns trecutul stelist și nici afinitatea sa pentru „roș-albaștri”, însă ceea ce se întâmplă în prezent l-a făcut să se îndepărteze de fenomen.

„Nu mai susțin nicio echipă. Am avut un parti-pris mare de tot pentru că eu am fost în echipa de tineret a clubului Steaua. Echipa mea era Steaua și sunt și acum prieten foarte bun cu Emeric Ienei, care este artizanul victoriei de la Sevilla. În Ghencea veneau echipe mari și se punea doar problema scorului. Din păcate, Steaua nu mai există acum”, a spus ferm convins Petre Roman.

Cine este Petre Roman

Născut pe 22 iulie 1946, în București, Petre Roman este un politician român, inginer și profesor universitar. A fost cel de-al 53-lea prim-ministru al României între 1989 și 1991, fiind de asemenea primul premier al țării după evenimentele din decembrie 1989.

În urmă cu 3 ani, Petre Roman a vorbit despre activitățile care îi aduc un venit în plus, după ce a ieșit la pensie. Fostul premier spunea, la momentul respectiv, că predă la Universitatea Swiss UMEF din Geneva, o instituție de învățământ privată.

În ceea ce privește pensia pe care o primește lunar de la statul român, aceasta se ridică la suma totală de 10.000 de lei, însă este posibil ca cifrele să fi crescut până în acest moment.

Cum se poate califica România la Campionatul Mondial

Victoria naționalei României cu Austria a relansat lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial. Astfel, cu două meciuri rămase de disputat pentru toate cele trei formații care păstrează deocamdată șanse la primele două poziții, Austria este lider cu 15 puncte, urmată de Bosnia Herțegovina, cu 13 puncte, și România, cu 10 puncte.

FANATIK vă prezintă cele două scenarii care se deschid acum pentru „tricolori” în ceea ce privește accederea la turneul final de anul viitor. Astfel, pentru a încheia pe primul loc în grupă, Mircea Lucescu și elevii săi au nevoie de următoarele rezultate:

România: victorie în deplasare cu Bosnia Herțegovina și victorie acasă cu San Marino

Austria: înfrângere cu Cipru, înfrângere sau remiză acasă cu Bosnia Herțegovina (în caz de egalitate cu Bosnia Herțegovina, departajarea cu România se va face la golaveraj)

Bosnia Herțegovina: înfrângere acasă cu România, victorie sau remiză în deplasare cu Austria (în caz de victorie în Austria, departajarea cu România se va face la golaveraj)

Pentru clasarea finală pe locul 2, „tricolorii” au nevoie de următoarele rezultate:

România: victorie în deplasare cu Bosnia Herțegovina, victorie acasă cu San Marino

Austria: orice rezultat în deplasare cu Cipru, victorie sau remiză acasă cu Bosnia Herțegovina

Bosnia Herțegovina: înfrângere acasă cu România, înfrângere în deplasare cu Austria