Petrecăreții lui Dinamo nu sunt la prima abatere: „Mereu au fost ieșiri, dar lumea nu știe!” Exclusiv

Jucătorii lui Dinamo care au petrecut înainte de meciul cu Academica Clinceni se pare că nu sunt la prima astfel de escapadă. Surse din cadrul clubului au precizat că astfel de ieșiri se întâmplă destul de frecvent.

Un scandal-monstru a izbucnit la Dinamo după ultimul meci din returul sezonului regulat, atunci când a ieșit la iveală faptul că mai mulți jucători ai „câinilor” au petrecut cu lăutari cu două zile înainte de un meci imporant în Casa Pariurilor Liga 1.

De altfel, președintele lui Dinamo, Constantin Eftimescu, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că a fost extrem de dezamăgit de atitudinea jucătorilor și a fost suprins că „inculpații” nu au primit nicio sancțiune.

Jucătorii lui Dinamo sunt obișnuiți cu ieșirile în oraș în plină pandemie

Din informațiile FANATIK, petrecerea de ziua lui Ricardo Grigore la care au luat parte mai mulți coechipieri nu ar fi un incident izolat. Fotbaliștii lui Dinamo se pare că sunt obișnuiți să iasă în oraș chiar dacă echipa se află într-o situație grea și au fost destule cazuri de infectare cu coronavirus la echipă.

„S-a exagerat. Nu era momentul acum. Mai ales că fanii dau banii la echipă. Mai multă presiune, mai multe valuri făcute. Nu au făcut nimic deplasat, asta știu sigur.

La antrenament toți băieții au fost bine. Riccie a dat și gol cu Clinceni. Mereu au fost ieșiri, dar lumea nu știe. Sunt oameni și ei”, au declarat surse din cadrul clubului în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Ricardo Grigore, deranjat că a trebuit să ofere explicații după ce a petrecut cu lăutari înainte de meciul cu Clinceni

Pe 7 aprilie, în ziua în care a împlinit 22 de ani, fundașul dinamovist a dat o petrecere cu lăutari și manele, la care au participat mai mulți colegi de echipă: „Nu vreau să-mi comentez viața personală în spațiul public. Este viața mea și nu comentez. Îmi cer scuze dacă deranjez pe cineva”, a fost declarația lui Richie care a creat stupoare.

Suporterii lui Dinamo au luat foc după declarațiile jucătorului lui Dinamo și i-au transmis un mesaj clar printr-un comunicat postat de Peluza Cătălin Hîldan: „Ce poți să înveți într-o astfel de companie?! Cum să dai bani ca să-ți auzi numele strigat la microfon alături de ’pentru Nelu Cocalaru, se știe! Și pentru Regele Racheta mondenilor’?!! Te-ai gândit măcar o clipă că banii ăia de dedicație erau banii dați de un copil din alocație? Sau erau banii unei femei care a renunțat la tratamentul pentru ochi, pentru a-i ajuta cu puținul ei pe jucătorii lui Dinamo?”, au fost câteva dintre replicile dure ale suporterilor.

Ulterior, Ricardo Grigore și-a cerut scuze și a explicat că tocmai o ceruse de nevastă pe iubita lui, care așteaptă și un copil: „În acea după-amiază am fost la un restaurant împreună cu alți prieteni, pentru un moment mai special din viața mea. Acolo i-am făcut o surpriză logodnicei mele și am cerut-o de soție. A fost și momentul în care i-am anunțat pe prieteni și pe cei din familie că așteptăm un copil. Am cerut permisiunea staff-ului echipei și totul s-a întâmplat în timpul zilei”, s-a scuzat tânărul jucător al lui Dinamo.

