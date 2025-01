Petrecere ”cu dar” la ziua de naștere a lui Lucian Bode. Suma uriașă pe care fostul ministru liberal a strâns-o într-o singură seară

Lucian Bode, fost ministru de interne și strateg PNL în campania electorală încheiată cu un eșec usturător pentru echipa lui Nicolae Ciucă, ”a făcut-o lată” cu doar câteva săptămâni înainte de alegeri. La data de 27 octombrie 2024, Lucian Bode a împlinit 50 de ani, iar apropiații i-au pregătit o surpriză de zile mari.

Lucian Bode, petrecere cu dar: câți bani a făcut fostul ministru

Considerat unul dintre principalii vinovați pentru , liberalul Lucian Bode s-a distrat de ziua lui în compania familiei și a prietenilor și s-a trezit, a doua zi, mai bogat cu echivalentul salariului mediu pe economie pe doi ani.

Informația apare chiar în declarația de avere pe care Bode a completat-o , în ianuarie 2025. PNL-istul a justificat prezența unor sume importante de bani prin faptul că a primit cadouri ”cu ocazia zilei de naștere de la familie și prieteni”.

Potrivit documentului, bunurile obținute cu ocazia zilei de naștere sunt în valoare de 10.600 de euro și 62.600 de lei. Practic, suma totală la care a ajuns ”darul” a fost de peste 23.000 de euro. Și asta într-o singură seară.

Avere Lucian Bode: fostul ministru a vândut un apartament la trei zile după alegerile parlamentare

Un alt detaliu interesant este că, la doar trei zile după data alegerilor parlamentare, în urma cărora și-a asigurat un nou mandat de deputat, Lucian Bode și-a făcut timp să meargă la notar și să încheie un act de vânzare-cumpărare pentru un apartament de 58 mp, pe care-l deținea în Florești, lângă Cluj. Valoarea tranzacției se ridică la 507.631 de lei (aproximativ 101.000 euro).

De asemenea, pe 11 noiembrie 2024, Bode a mai încasat 226.289 de lei (în jur de 45.000 de euro), dintr-o cesiune. Cel mai probabil, este vorba de un contract care vizează două terenuri intravilane în suprafață totală de 3.000 mp, tot în comuna Florești, care au dispărut din declarația de avere a deputatului PNL. Atât apartamentul cât și terenurile fuseseră cumpărate de Bode în anul 2023.

Fostul ministru a mai rămas cu vila de 335 mp de la Zalău și cu un apartament de 55 mp la Cluj. De asemenea, el mai are un teren de 500 mp la Sinaia, achiziționat în anul 2022.

Ceasuri și tablouri de 8.000 de euro și conturi aproape goale pentru Lucian Bode

Averea lui Bode a mai crescut cu o colecție de tablouri și ceasuri în valoare de 8.000 mp, dobândită în anul 2024. El conduce o mașină Mercedes fabricată în anul 2016 și, paradoxal, nu deține depozite bancare. Singurii bani pe care Lucian Bode îi are în bancă se află în conturi curente – unul de 406 euro și altul de 32.773 de lei.

La capitolul datorii, Bode are două credite ipotecare în valoare de 192.000 de lei și 21.250 de euro, un card de credit de 20.000 de lei și un împrumut luat de la o persoană fizică de 25.000 de euro. De asemenea, el mai are are un overdraft de 10.000 de lei.

La 50 de ani, Lucian Bode a ajuns deja la al cincilea mandat consecutiv de deputat. El și-a mai trecut în CV poziții de ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (2012), ministru al Transporturilor și Infrastructurii (2019-2020), ministru al Afacerilor Interne (2020-2023) și ministru interimar al Justiției (2021).

În 2022, Lucian Bode a fost numit secretar general al Partidului Național Liberal, făcând echipă cu Nicolae Ciucă. El a fost nevoit să facă un pas în spate după venirea lui Ilie Bolojan în fruntea partidului.